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У Німеччині чоловік погрожував підірвати будинок із біженцями

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Німеччині чоловік погрожував підірвати будинок із біженцями
Екстрені служби закрили Шлоссерштрассе в місті Галле: поліція повідомила про загрозу вибуху
фото: Bild

Німець хотів підірвати багатоквартирний будинок Loests Hof, де мешкають переважно мігранти

У місті Галле у Німеччині місцевий житель планував підірвати будинок, у якому мешкають мігранти. Про це пише видання Bild.

Пильні сусіди 36-річного чоловіка заявили поліцейським, що він, на їхню думку, збирає у своїй квартирі бомбу. І вибуховий пристрій правоохоронці справді виявили під час обшуку. Німецькі правоохоронці провели масштабну операцію 6 квітня вдень.

«За інформацією видання Mitteldeutsche Zeitung, небезпечним предметом була алюмінієва валіза. Якою була б сила вибуху, якби власник привів у дію вибуховий пристрій, поки що не зрозуміло. Передбачається, що підозрюваний хотів підірвати багатоквартирний будинок Loests Hof, де мешкають переважно мігранти», – зазначає видання.

Як пише Bild, німець погрожував своїм сусідам близько 11:30 ранку у суботу. «Були зроблені ксенофобські заяви», – сказав речник поліції Александр Юнгханс. Також чоловік цілився у перехожих іграшковим пістолетом.

З погроз німця також випливало, що чоловік заклав бомбу у своїй квартирі. «І справді у його квартирі було знайдено кілька речей, які згодом вимагали подальших заходів поліції», – продовжив Юнгханс.

Щоб запобігти кривавому теракту, кілька під’їздів житлового будинку Loest Hof та прилеглих будинків були евакуйовані. Понад 50 орендарів, які були біженцями із інших країн, були відправлені у безпечне місце. Також перекрили газопостачання. Юнгханс зазначив: «П’яного 36-річного чоловіка правоохоронці затримали на місці». Поки чоловік перебував під вартою, вибухотехніки Управління кримінальної поліції  разом із собакою намагалися встановити, чи справді в квартирі чоловіка є вибухівка і один виявлений предмет, а саме валіза із алюмінію, дійсно була повна вибухівки.  

До слова, Асоціація міст та муніципалітетів Німеччини закликала прискорити інтеграцію українців на ринку праці, надавши їм можливість влаштовуватись на роботу без знання німецької мови. Проте мовний бар'єр залишається однією із найважливіших проблем, які заважають більшості українців знайти роботу на території ФРН. 

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Теги: росія мігранти вибухівка будинок чоловік пістолет

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