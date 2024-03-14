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Євросоюз скасував санкції проти екскомандира ПВК «Вагнер»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Євросоюз скасував санкції проти екскомандира ПВК «Вагнер»
Дмитро Уткін був правою рукою Пригожина
фото з відкритих джерел

З 2014 року Уткін був одним з ватажків ПВК «Вагнер»

Європейський Союз скасував санкції щодо низки осіб, які раніше вважалися причетними до ведення загарбницької війни проти України. Про це йдеться в рішенні Європейської Ради.

Зокрема, ЄС скасував санкції проти засновника найбільшої технологічної компанії в Росії «Яндекс» Аркадій Волож, а також командира російської ПВК «Вагнер» Дмитро Уткін, що загинув в авіатрощі разом з засновником ПВК Євгеном Пригожиним у серпні 2023 року.

Дмитро Уткін – підполковник запасу, до 2013 року – командир дислокованого у Печорах Псковської області 700 окремого загону спецпідрозділу 2 окремої бригади Головного розвідувального управління міноборони РФ. Після звільнення в запас працював у Moran Security Group, приватній компанії, що спеціалізується на охороні морських суден у піратонебезпечних районах. У 2013 році вирушив до Сирії захищати Башара Асада. З 2014 року – один з ватажків ПВК «Вагнер».

Рішення Європейської Ради, яке було оприлюднене 13 березня, містить перелік 12 осіб, щодо яких скасовують європейські санкції: 

  1. Дмитро Уткін
  2. Микола Борцов
  3. Віктор Зубарєв 
  4. Антон Купрін 
  5. Сергій Мндоянц
  6. Олег Попов
  7. Аркадій Волож
  8. Йозеф Гамбалек
  9. Геннадій Жидко
  10. Олена Авдєєва
  11. Ігор Панченко
  12. Олег Цоков

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

До слова, 31 серпня у Підмосков'ї на Митищинському цвинтарі поховали терориста з ПВК «Вагнер» Дмитра Уткіна

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Теги: ПВК «Вагнер» санкції росіяни тероризм Європейський союз

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