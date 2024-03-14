Євросоюз скасував санкції проти екскомандира ПВК «Вагнер»
З 2014 року Уткін був одним з ватажків ПВК «Вагнер»
Європейський Союз скасував санкції щодо низки осіб, які раніше вважалися причетними до ведення загарбницької війни проти України. Про це йдеться в рішенні Європейської Ради.
Зокрема, ЄС скасував санкції проти засновника найбільшої технологічної компанії в Росії «Яндекс» Аркадій Волож, а також командира російської ПВК «Вагнер» Дмитро Уткін, що загинув в авіатрощі разом з засновником ПВК Євгеном Пригожиним у серпні 2023 року.
Рішення Європейської Ради, яке було оприлюднене 13 березня, містить перелік 12 осіб, щодо яких скасовують європейські санкції:
- Дмитро Уткін
- Микола Борцов
- Віктор Зубарєв
- Антон Купрін
- Сергій Мндоянц
- Олег Попов
- Аркадій Волож
- Йозеф Гамбалек
- Геннадій Жидко
- Олена Авдєєва
- Ігор Панченко
- Олег Цоков
Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.
До слова, 31 серпня у Підмосков'ї на Митищинському цвинтарі поховали терориста з ПВК «Вагнер» Дмитра Уткіна
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