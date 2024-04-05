Депутат Держдуми звинуватив очільника МОК Баха у порушенні Кримінального кодексу Росії

Бах у розмові з російськими пранкерами сказав, що МОК просив українців стежити за провладними висловлюваннями російських спортсменів

Депутат Хамзаєв звинуватив Баха в акті агресії

Депутат Держдуми РФ Султан Хамзаєв закликав російський Слідчий комітет перевірити заяву президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха про стеження за російськими спортсменами.

Депутат вважав, що висловлювання глави МОК порушують статтю 137 Кримінального кодексу Росії («Порушення недоторканності приватного життя»). Він звинуватив Баха у втручанні в життя атлетів країни-агресора та переслідуванні їх з політичних та інших мотивів, збиранні та використанні інформації проти їхніх інтересів і без їхньої згоди.

«Прошу вас доручити перевірити цей акт агресії Баха зі всією суворістю нашого закону», – звернувся Хамзаєв до голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна.

Нагадаємо, голова комітету Держдуми з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев заявив, що президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах своєю заявою сварить між собою «братні народи» Росії та України.

Раніше Бах у розмові з російськими пранкерами сказав, що МОК просив українців стежити за провладними висловлюваннями російських спортсменів в інтернеті, які могли б спричинити санкції та недопуск на Олімпіаду.