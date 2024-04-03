Казахстанська авіакомпанія припинила польоти до столиці Татарстану після атаки дронів

Польоти з міста Актобе до Казані призупинять з 5 квітня на невизначений період

Казахстанська авіакомпанія Qazaq Air заявила, що від 5 квітня на невизначений період зупиняє польоти з міста Актобе на північному заході країни до Казані, столиці російської республіки Татарстан. Про це йдеться на сайті компанії.

Причиною такого рішення компанія пояснила з «міркування безпеки».

Повідомлення оприлюднили наступного дня після того, як вранці 2 квітня дрони атакували підприємства Татарстана – в Єлабузі та Нижньокамську. Місцева влада заявила, що серйозних руйнувань немає, а технологічний процес підприємств не порушений.

Раніше член комітету з оборони Держдуми Андрій Гурульов заявив, що безпілотники, які атакували сьогодні Єлабугу і Нижньокамськ в Татарстані, могли запустити зі степів Середньої Азії.

Нагадаємо, Україна завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, приблизно за 1300 км від лінії фронту. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський нафтопереробний завод та підприємство із виробництва «Шахедів». Українські дрони атакували НПЗ приблизно за 1300 км від лінії фронту, вразивши основне підприємство, що переробляє близько 155 тисяч барелів сирої нафти на день.

Унаслідок атаки дрона на гуртожиток в Алабузі постраждало семеро студенів. Під видом навчання «Алабуга» заманює підлітків і фактично використовує їхню рабську працю на збирання «шахедів». У разі відмови шантажує величезними компенсаційними виплатами за розірвання договору про «навчання».

До слова, нічна атака на нафтопереробний завод (НПЗ) в Татарстані була спільною операцією Служби безпеки України (СБУ) та Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на джерела. Далекобійний дрон атакував установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, внаслідок чого так виникла пожежа.