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Мама приїхала з передової до сина на день народження: зворушливе відео

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Мама приїхала з передової до сина на день народження: зворушливе відео
Кадри зустрічі мами з сином, який навчається у 4-му класі, розчулили мережу
фото: скрін із відео з соцмереж

Хлопчик переїхав на Тернопільщину із зони бойових дій

Мама учня школи у селі Біле, що в Тернопільському районі, зробила синові сюрприз на день народження. Вона приїхала до нього з передової. Про це повідомили на сторінці освітнього закладу у Facebook.

«У вересні із зони бойових дій до нашої шкільної родини долучився Тимофій. Він із рідною сестричкою та тіткою переїхали у наше село як ВПО. Мама хлопчика на передовій щодня рятує життя нашим захисникам та захисницям», – йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі матері з сином дітей розважав аніматор у костюмі білого ведмедя. Хлопчика привітали повітряними кульками.

Раніше мережу облетіло чуттєве відео військового із сином. Через початок повномасштабного вторгнення захисник Ігор Криворучко не зміг бути присутнім при народженні дитини.

Нагадаємо, військовий після поранення приїхав до бабусі та дідуся, щоб приготувати разом вечерю (відео). Захисник з Хмельницького Руслан Мокрицький не бачив рідних два роки. Чоловік поділився веселим відео, де він куховарить із рідними під українську народну пісню.

Українських захисників вдома з нетерпінням чекають рідні та близькі. Мережу зворушило відео зустрічі маленької онуки з дідусем-воїном. Перед тим додому приїхав батько дівчинки, який також захищає Україну від російського агресора.

Дивіться також: Воїн уперше за півтора року повернувся додому: щемливе відео зустрічі із бабусею
Теги: військові день народження

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