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Тисячі «вагнерівців» увійдуть до спецназу Кадирова: деталі від ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Тисячі «вагнерівців» увійдуть до спецназу Кадирова: деталі від ISW
Ще у 2023 році міноборони Росії розпочало кампанію, щоб підпорядкувати собі сили «Вагнера»
фото: ura.ru

Міноборони Росії підпорядкує собі «вагнерівців», які поповнять ряди «Ахмата»

Три тисячі колишніх бойовиків приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» переходять у підконтрольний главі Чечні Рамзану Кадирову спецпідрозділ Росгвардії «Ахмат». Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За словами Кадирова, міноборони Росії вже нібито виділило необхідну кількість вакантних місць у складі спецназу «Ахмат» для розміщення «вагнерівців» і ті можуть приступити до виконання бойових завдань після вирішення всіх організаційних питань.

На думку америнських аналітиків, згадка Кадирова про міноборони Росії вказує на те, що ці елементи «Вагнера» будуть підпорядковані саме міністерству, а не Росгвардії.

«Раніше ISW оцінювало, що міноборони Росії розпочало кампанію на початку – в середині 2023 року, яка мала на меті пряме підпорядкування сил «Вагнера» міністерству оборони Росії. ISW також оцінило, що померлий фінансист групи «Вагнера» Євген Пригожин і персонал цієї ПВК почали заколот у червні 2023 року на знак протесту проти зусиль Міноборони Росії консолідувати контроль над силами «Вагнера». Передача особового складу «Вагнера» до підрозділів спецназу «Ахмат» викликала певну критику з боку пов’язаних з «Вагнером» нерегулярних формувань, таких як диверсійно-штурмова розвідувальна група «Русич», – йдеться у звіті.

Водночас кремлівські мілблогери вказують, що у бойовиків ПВК було два варіанти: зберегти свою минулу образу або піти служити російській державі

«Один пов’язаний з Кремлем мілблогер стверджував, що колишні війська «Вагнера» раніше сформували загін «Камертон» під командуванням спецназу «Ахмат» і що міноборони Росії не забороняло цьому загону використовувати символіку, мережі та системи управління «Вагнером», – додають аналітики.

Нагадаємо, що єдиним володарем ПВК «Вагнер» був російський диктатор Володимир Путін і саме від нього надходили всі вказівки, розповів Марат Габідуллін, колишній найманець приватної військової кампанії.

До слова, росіяни на тимчасово окупованих територіях вербують українців для війни в Африці у складі ПВК «Вагнер». 

Раніше повідомлялося, що окупанти формують нові підрозділи Росгвардії з колишніх членів ПВК «Вагнер» для проведення контрдиверсійних заходів на тимчасово окупованих територіях України. 

Теги: ПВК «Вагнер» Рамзан Кадиров окупанти

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