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    Прикордонників на Чернігівщині знову обстріляли з території Росії

    Це вже третій обстріл рашистами наших прикордонників - Прикордонників на Чернігівщині знову обстріляли з території Росії
    Це вже третій обстріл рашистами наших прикордонників
    фото з відкритих джерел

    Російські військові випустили близько 10 гранат з автоматичного гранатомета по наших прикордонниках у Чернігівській області

    Російські військові ввечері 22 квітня обстріляли наших прикордонників на Чернігівщині. Як повідомили у Державній прикордонній службі, вони відкрили вогонь з території держави-агресорки по ділянці відділу «Гірськ».

    Ворог випустив близько 10 гранат з автоматичного гранатомета. Вони розірвалися неподалік прикордонного села Сеньківка.

    «Це вже четвертий зафіксований прикордонниками обстріл Чернігівщини з Росії після того, як Сили оборони України витіснили загарбників з області», – розповіли у Держприкордонслужбі.

    На щастя, ніхто з прикордонників не постраждав.

    Відомо, що росіяни покинули Чернігівщину, але заспокоїтися й прийняти свою поразку не можуть. Вони й далі стріляють по області, проте вже зі своєї території. 20 квітня окупанти відкривали вогонь з мінометів. Тоді снаряди також влучали у Сеньківку.

    Нагадаємо, 13 квітня біля села Нова Басань Чернігівської області мінітрактор з причепом підірвався на протитанковій міні. Водій загинув на місці

    Також повідомлялося, що ворожий снаряд залишив у мирному чернігівському селі п'ятиметрову воронку. Це сталося у Городні, яку рашисти обстріляли 14 квітня.

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    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Прикордонників на Чернігівщині знову обстріляли з території Росії