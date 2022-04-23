Прикордонників на Чернігівщині знову обстріляли з території Росії

Російські військові ввечері 22 квітня обстріляли наших прикордонників на Чернігівщині. Як повідомили у Державній прикордонній службі, вони відкрили вогонь з території держави-агресорки по ділянці відділу «Гірськ».

Ворог випустив близько 10 гранат з автоматичного гранатомета. Вони розірвалися неподалік прикордонного села Сеньківка.

«Це вже четвертий зафіксований прикордонниками обстріл Чернігівщини з Росії після того, як Сили оборони України витіснили загарбників з області», – розповіли у Держприкордонслужбі.

На щастя, ніхто з прикордонників не постраждав.

Відомо, що росіяни покинули Чернігівщину, але заспокоїтися й прийняти свою поразку не можуть. Вони й далі стріляють по області, проте вже зі своєї території. 20 квітня окупанти відкривали вогонь з мінометів. Тоді снаряди також влучали у Сеньківку.

Нагадаємо, 13 квітня біля села Нова Басань Чернігівської області мінітрактор з причепом підірвався на протитанковій міні. Водій загинув на місці

Також повідомлялося, що ворожий снаряд залишив у мирному чернігівському селі п'ятиметрову воронку. Це сталося у Городні, яку рашисти обстріляли 14 квітня.