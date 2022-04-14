Ворожий снаряд залишив у мирному чернігівському селі п'ятиметрову воронку (фото)

Снаряд впав на приватне подвір'я і залишив по собі п'ятиметрову воронку

Деякі з уламків снаряду мають довжину близько чотирьох сантиметрів

Ворог 14 квітня обстріляв з важкого озброєння село Городня на Чернігівщині, в кількох кілометрах від кордонів Білорусі і Росії. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Снаряд впав на приватне подвір'я і залишив по собі п'ятиметрову воронку. Жодних військових об'єктів поблизу немає, кажуть мешканці.

«Співробітник поліції на місці документує наслідки обстрілу, збирає важкі і товсті уламки снаряду, деякі з яких мають довжину близько чотирьох сантиметрів. Спеціалісти поки не встановили, що це був за снаряд чи бомба», – ідеться у повідомленні.

Попри небезпеку, люди вже за декілька годин після обстрілу починають наводити лад: лагодять вікна, змінюють дах, навіть пересаджують дерева.

Нагадаємо, триває 50-й день повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог продовжує нарощування авіаційного угруповання поблизу східного кордону нашої держави, посилює артилерійські підрозділи, оптимізує наявні системи управління, розвідувального та медичного забезпечення. Зберігається постійна загроза застосування противником ракетного озброєння по всій території України.

Зазначимо, що 14 квітня Україна і Росія провели обмін полоненими: додому повертаються 30 наших громадян. Це вже четвертий обмін полоненими від 24 лютого. Кількість росіян, яких Київ віддав Москві, не повідомляється.

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