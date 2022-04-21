Окупанти перенесли дату «референдуму» на Херсонщині

Росія намагається прискорити узаконення окупаційної влади на Херсонщині

На Херсонщині російські окупанти активізували підготовку до «референдуму». Дату імітації волевиявлення народу перенесли на 27 квітня. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Намагаючись прискорити узаконення окупаційної влади, як завжди нехтують всіма законами і нормами. Те, що референдум призначено серед тижня, у робочий день, додатково підкреслює, що волевиявлення місцевого населення загарбників не цікавить, а в заготовленому сценарії відомий результат», - йдеться в повідомленні.

Тим часом населені пункти області під постійними обстрілами. Навколо Олександрівки ворог намагався продовжити штурм, але успіху не мав.

Українським розвідпідрозділом виявлено та знищено два прихованих пости спостереження противника.

А на Миколаївщині, в населених пунктах, поблизу адмінмежі з Херсонщиною, окупанти змушують місцеве населення під погрозою зброєю фейковим голосуванням обирати собі нову місцеву владу, лояльну до загарбників. Тим часом ворог продовжує артилерійські удари по житловим кварталам та мирним мешканцям і самого Миколаєва і області.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Херсоні військові РФ готують незаконний референдум на перші числа травня.

Окупанти навіть друкують бюлетені. За даними Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, псевдоголосування заплановане у проміжку від 1 по 10 травня.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на те, як окупанти проводять «референдуми» на півдні України. Назвав це жалюгідним вчинком.

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