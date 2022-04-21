Данілов назвав кількість лівійців і сирійців, що воюють на Донбасі

Днями ЗСУ знищили невеликий загін сирійських та лівійських найманців

На сході України воюють не більше 500 найманців із Лівії та Сирії. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у ефірі радіо НВ.

Він повідомив, що Збройні сили України повністю знищили невеликий загін сирійських та лівійських найманців, до складу якого входило приблизно 20-25 осіб.

«Ну а скільки їх там бродить територією Донецької та Луганської області, яка була окупована з 2014 року, важко сказати. Але я не думаю, що їх там тисячі. Може бути, 300, 400, може 500 – вони просто фізично більше завезти не можуть, тому що у них там точно йде війна, так само йдуть бойові дії. Оголювати той фронт, я не знаю, наскільки вони будуть. Тим більше, що там зараз в Іранському Курдистані так само почалися бойові дії», – сказав Данілов.

На прохання оцінити боєздатність лівійців та сирійців, що воюють на Донбасі, секретар РНБО зазначив, що йому складно про це говорити. «На сьогоднішній день у нас є фотографії саме цих людей, які були знищені в Луганській області, у Попасній. Розуміємо, про кого йдеться. Важко сказати, які вони воїни – у нас інші кліматичні умови, та й війна, напевно, інша. Я думаю, що вони не дуже очікували те, що вони тут побачили», – сказав Данілов.

Як повідомлялося, 18 квітня українські воїни в Попасній знищили чергову штурмову групу ворога. Ними виявилися бійці російської приватної військової компанії «Вагнер», завербовані в Лівії.

За даними експертів, на відміну від мобілізованих на Донбасі, російське командування лівійцям добре платило. У них гарне екіпірування, є бронежилети, аптечки, взуття Lowa, каски, оптика, тепловізори, все це мобілізованим росіянами не видають. Групу з 10 вагнерівців знищено повністю.