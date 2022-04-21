  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    На 21 квітня призначено вісім евакуаційних потягів (розклад)

    Більшість пасажирів евакуаційних потягів - жінки та діти - На 21 квітня призначено вісім евакуаційних потягів (розклад)
    Більшість пасажирів евакуаційних потягів - жінки та діти

    Час відправлення потягів може змінюватися

    «Укрзалізниця» оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на 21 квітня. Про це повідомляється на сайті УЗ.

    Так, сьогодні відправляться такі евакуаційні потяги:

    • 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
    • 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
    • 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
    • 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
    • 06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.
    • 11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ

    «Укрзалізниця» звертає увагу, що час відправлення може змінюватись.

    Як повідомлялося, «Укрзалізниця» з початку війни евакуювала за кордон 500 тисяч українців.

    Водночас компанія вже фіксує збільшення попиту на зворотні рейси. З 1 по 9 квітня до України з Польщі залізницею повернулося 4 тис. людей, тоді як з 10 по 18 квітня на 50% більше – 6 тис. пасажирів.

    В «Укрзалізниці» нагадують, що більшість залізничних адміністрацій країн ЄС запровадила для українців безкоштовний проїзд. Це стосується дітей віком до 18 років, жінок, чоловіків старше 60 років та чоловіків від 18 до 60 років з інвалідністю.

    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На 21 квітня призначено вісім евакуаційних потягів (розклад)