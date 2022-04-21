На 21 квітня призначено вісім евакуаційних потягів (розклад)
Час відправлення потягів може змінюватися
«Укрзалізниця» оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на 21 квітня. Про це повідомляється на сайті УЗ.
Так, сьогодні відправляться такі евакуаційні потяги:
- 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
- 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
- 06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.
- 11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ
«Укрзалізниця» звертає увагу, що час відправлення може змінюватись.
Як повідомлялося, «Укрзалізниця» з початку війни евакуювала за кордон 500 тисяч українців.
Водночас компанія вже фіксує збільшення попиту на зворотні рейси. З 1 по 9 квітня до України з Польщі залізницею повернулося 4 тис. людей, тоді як з 10 по 18 квітня на 50% більше – 6 тис. пасажирів.
В «Укрзалізниці» нагадують, що більшість залізничних адміністрацій країн ЄС запровадила для українців безкоштовний проїзд. Це стосується дітей віком до 18 років, жінок, чоловіків старше 60 років та чоловіків від 18 до 60 років з інвалідністю.