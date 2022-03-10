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    Прірва глибшає: в РФ долар коштує 300 руб.

    Курс рубля за час війни РФ проти України злетів майже в 4 рази - Прірва глибшає: в РФ долар коштує 300 руб.
    Курс рубля за час війни РФ проти України злетів майже в 4 рази

    Вартість долара на чорному ринку досягає навіть 400 руб.

    Курс рубля всього за два тижні війни РФ проти України злетів майже в 4 рази: до 300 руб. за долар. Про це свідчать дані банківського моніторингу.

    При цьому, як пишуть в мережі самі росіяни, вартість долара на чорному ринку досягає навіть 400 рублів.

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    Нагадаємо, Центральний банк РФ заборонив банкам продавати валюту населенню в найближчі півроку. Також росіянам, які мають валютні рахунки, можна знімати не більше 10 тис. дол. Решту суми отримають тільки в рублях. Продати валюту можна без обмежень.

    Як повідомлялось, близько 2 години ночі 9 березня у Москві біля банкоматів вишукувалися довжелезні черги. Таким чином мешканці російської столиці намагаються зняти хоча якісь гроші.

    Теги: Росія курс валют санкції
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    Прірва глибшає: в РФ долар коштує 300 руб.