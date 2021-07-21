«Приватбанк» попередив українців про появу фальшивого сайту-клону

Банк попереджає своїх клієнтів про новий вид шахрайства під прикриттям бренду банку

У США невідомі створили шахрайський сайт (https://p-invest.site), який є «клоном» сайту «Приватбанк». Він використовує посилання на неіснуючі інвестиційні проєкти та компанії без згоди «Приватбанку», а також айдентику банку та інших юридичних осіб, повідомляє прессекретар «Приватбанку» Олег Серга.

У «Приватбанку» зазначають, що шахраї заманюють у проект пропозицією високого доходу за шахрайською схемою, із застосуванням соціальної інженерії та ймовірного хакерства.

Односторонній канал зв’язку в проекті також свідчить про шахрайський характер – після заповнення форми людиною оператор шахрайського центру виходить на зв'язок для «відпрацювання» клієнта.

Серга також додав: «Приватбанк» звернувся до відповідних правоохоронних органів із заявою задля припинення діяльності шахраїв».

Нагадаємо, «Приватбанк» істотно скоротив свій чистий прибуток. В першому півріччі поточного року він склав 11,6 млрд грн, що на 2,46 млрд менше (14,06 млрд грн), ніж за такий же період 2020 року.

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