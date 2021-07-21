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    «Приватбанк» попередив українців про появу фальшивого сайту-клону

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    &laquo;Приватбанк&raquo; звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою - «Приватбанк» попередив українців про появу фальшивого сайту-клону
    «Приватбанк» звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою
    Фото: Олег Серга/Facebook

    Банк попереджає своїх клієнтів про новий вид шахрайства під прикриттям бренду банку

    У США невідомі створили шахрайський сайт (https://p-invest.site), який є «клоном» сайту «Приватбанк». Він використовує посилання на неіснуючі інвестиційні проєкти та компанії без згоди «Приватбанку», а також айдентику банку та інших юридичних осіб, повідомляє прессекретар «Приватбанку» Олег Серга.

    У «Приватбанку» зазначають, що шахраї заманюють у проект пропозицією високого доходу за шахрайською схемою, із застосуванням соціальної інженерії та ймовірного хакерства.

    Односторонній канал зв’язку в проекті також свідчить про шахрайський характер – після заповнення форми людиною оператор шахрайського центру виходить на зв'язок для «відпрацювання» клієнта.

    Серга також додав: «Приватбанк» звернувся до відповідних правоохоронних органів із заявою задля припинення діяльності шахраїв».

    Нагадаємо, «Приватбанк» істотно скоротив свій чистий прибуток. В першому півріччі поточного року він склав 11,6 млрд грн, що на 2,46 млрд менше (14,06 млрд грн), ніж за такий же період 2020 року.

    Також ЗМІ розповіли, як Коломойський по шматочку відгризає майно «Приватбанку».

    Теги: шахрайство США банк гроші бізнес Приватбанк фінанси
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    «Приватбанк» попередив українців про появу фальшивого сайту-клону