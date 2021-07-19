«Приватбанк» відзвітував про скорочення прибутку за пів року

У першому півріччі 2021 року вплив макроекономічних факторів обумовив негативний результат від переоцінки індексованих облігацій

Державний «Приватбанк» отримав 11,6 млрд грн прибутку за підсумками першого півріччя 2021 року, що на 17,4% менше, ніж за цей же період 2020 року – 14,04 млрд грн. Зокрема, у І кварталі 2021 року банк задекларував 2,4 млрд грн прибутку та 9,2 млрд грн – у ІІ кварталі. Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

«У першому півріччі 2021 року вплив макроекономічних факторів, насамперед зростання доходності довгострокових казначейських паперів уряду США та зміцнення курсу гривні обумовили негативний результат від переоцінки індексованих облігацій внутрішньої державної позики, що були отримані як внесок в статутний капітал банку при націоналізації», – пояснюють у «Приватбанку».

Ситуативний, не пов’язаний із діяльністю банку, збиток від цього портфелю за шість місяців склав 6,9 млрд грн. Водночас, у банку констатують, що позитивний вплив від коливань валютних курсів частково компенсує ці збитки на 1,3 млрд грн.

Прибуток від обслуговування клієнтів та банківських операцій за перше півріччя склав 17,4 млрд грн, що на 35% більше проти аналогічного періоду минулого року.

Обсяг коштів клієнтів у банку станом на кінець першого півріччя у порівнянні з показниками минулого року зріс на 14% до 305 млрд грн. Кількість активних клієнтів-фізосіб зросла на 500 000, клієнтська база підприємців збільшилася на 76 000, а кількість користувачів сервісу «Приват24» зросла на 1,2 млн осіб. Збільшення клієнтської бази та кількості платіжних операцій забезпечили зростання комісійних доходів банку на 30% – до 10,6 млрд грн.

Чистий процентний дохід у порівнянні з першим півріччям минулого року зріс на 25% й становить 13,3 млрд грн. Кредитний портфель «Приватбанку» в порівнянні з першим півріччям 2020 року збільшився на 11% до 62,5 млрд грн завдяки розвитку кредитування малого та середнього бізнесу.

До слова, у середині липня «Приватбанк» підвищив частину тарифів.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України дозволило банкам автоматично списувати із рахунків громадян борги на вимогу державних і приватних виконавців. Раніше ця процедура застосовувалася тільки щодо боржників із аліментів. Однак тепер її розширили на інші види боргів.