Навесні всі газопостачальні компанії покажуть свої річні тарифні плани – прем’єр

Антимонопольний комітет відкрив шість справ проти газопостачальних компаній, які несправедливо підняли ціни

Наразі уряд працює над тим, щоб урівняти тариф на розподіл газу

Усі газопостачальні компанії вже цієї весни мають представити населенню свої річні продукти. На цьому наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету міністрів 20 січня.

Шмигаль підкреслив, що уряд веде активну роботу щодо розвитку справедливих правил та механізмів на ринку газу. А також доручив Міністерству енергетики, Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерству соціальної політики спільно з НКРЕКП та Антимонопольним комітетом до кінця місяця підготувати довгострокові інструменти для збалансування ринку природного газу.

Прем’єр-міністр під час засідання також привітав рішення НКРЕКП обмежити максимальний тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубічний метр. На його думку, це правильне рішення, яке дасть змогу знизити абонплату низці газзбутів.

«Уряд разом із народними депутатами також готує законопроєкт, який дозволить у середньому по країні урівняти тариф на розподіл, аби він був більш справедливим», – зазначив Шмигаль.

Глава уряду також відзначив, що Антимонопольний комітет відкрив шість справ проти газопостачальних компаній-монополістів, які несправедливо підняли ціни для людей. Він висловив сподівання, що АМКУ перевірить і інші компанії та доведе справу до кінця із відповідними рішеннями.

Також Шмигаль розповів, що одержувачі субсидій в Україні не відчують подорожчання комуналки в січні. Тим, хто ще не оформив субсидії, слід найближчим часом звернутися за такою допомогою.