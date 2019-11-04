Призначено нового посла Канади в Україні



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Лариса Галадза раніше обіймала посаду генерального директора Департаменту стабілізаційних і миротворчих операцій МЗС Канади

Роман Ващук, який раніше обіймав посаду канадського посла в Україні, завершив свою п'ятирічну каденцію

Новим послом Канади в Україні призначено Ларису Галадзу.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

«Ларису Галадзу призначено послом Канади в Україні. Пані Галадза замінює Романа Ващука», - повідомляється на сайті канадського уряду.

Роман Ващук, який раніше обіймав посаду канадського посла в Україні, завершив свою п'ятирічну каденцію і пішов на пенсію.

Лариса Галадза раніше обіймала посаду генерального директора Департаменту стабілізаційних і миротворчих операцій МЗС Канади.

До слова, навесні посол Канади в Україні Роман Ващук застряг на автомобілі в грязюці в Черкаській області.

Джерело: Інтерфакс-Україна