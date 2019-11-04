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    Призначено нового посла Канади в Україні

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    <p>Лариса Галадза раніше обіймала посаду генерального директора Департаменту стабілізаційних і миротворчих операцій МЗС Канади</p> - Призначено нового посла Канади в Україні

    Лариса Галадза раніше обіймала посаду генерального директора Департаменту стабілізаційних і миротворчих операцій МЗС Канади

    Роман Ващук, який раніше обіймав посаду канадського посла в Україні, завершив свою п'ятирічну каденцію

    Новим послом Канади в Україні призначено Ларису Галадзу.

    Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

    «Ларису Галадзу призначено послом Канади в Україні. Пані Галадза замінює Романа Ващука», - повідомляється на сайті канадського уряду.

    Роман Ващук, який раніше обіймав посаду канадського посла в Україні, завершив свою п'ятирічну каденцію і пішов на пенсію.

    Лариса Галадза раніше обіймала посаду генерального директора Департаменту стабілізаційних і миротворчих операцій МЗС Канади.

    До слова, навесні посол Канади в Україні Роман Ващук застряг на автомобілі в грязюці в Черкаській області.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    МЗС Канада посол Україна
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