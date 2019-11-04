Призначено нового посла Канади в Україні
Лариса Галадза раніше обіймала посаду генерального директора Департаменту стабілізаційних і миротворчих операцій МЗС Канади
Роман Ващук, який раніше обіймав посаду канадського посла в Україні, завершив свою п'ятирічну каденцію
Новим послом Канади в Україні призначено Ларису Галадзу.
Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.
«Ларису Галадзу призначено послом Канади в Україні. Пані Галадза замінює Романа Ващука», - повідомляється на сайті канадського уряду.
Роман Ващук, який раніше обіймав посаду канадського посла в Україні, завершив свою п'ятирічну каденцію і пішов на пенсію.
Лариса Галадза раніше обіймала посаду генерального директора Департаменту стабілізаційних і миротворчих операцій МЗС Канади.
До слова, навесні посол Канади в Україні Роман Ващук застряг на автомобілі в грязюці в Черкаській області.
Джерело: Інтерфакс-Україна