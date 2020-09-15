Новый сервис Shorts: YouTube запустит аналог TikTok



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бета-тестирование нового сервиса начнется в ближайшие дни

Видеохостинг YouTube запустит новый сервис под названием Shorts. Как сообщается в блоге компании, он будет предназначен для коротких роликов под музыку.

Пользователи Shorts смогут создавать контент, используя только мобильный телефон. Новый сервис позволит склеивать несколько роликов в один, изменять скорость воспроизведения, а также накладывать популярную музыку.

Shorts станет своеобразным аналогом TikTok: короткие видео в нем будут воспроизводиться вертикально, а пользователи смогут переключаться между ними с помощью свайпа. «Мы хотим, чтобы новое поколение создателей мобильного контента организовало свое сообщество на YouTube, используя Shorts», — говорится в блоге видеохостинга.

Бета-тестирование нового сервиса начнется в ближайшие дни. Первой страной, в которой запустят Shorts, станет Индия — там TikTok заблокирован.

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