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    Жизнь

    Новый сервис Shorts: YouTube запустит аналог TikTok

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    Новый сервис Shorts: YouTube запустит аналог TikTok

    Бета-тестирование нового сервиса начнется в ближайшие дни

    Видеохостинг YouTube запустит новый сервис под названием Shorts. Как сообщается в блоге компании, он будет предназначен для коротких роликов под музыку.

    Пользователи Shorts смогут создавать контент, используя только мобильный телефон. Новый сервис позволит склеивать несколько роликов в один, изменять скорость воспроизведения, а также накладывать популярную музыку.

    Shorts станет своеобразным аналогом TikTok: короткие видео в нем будут воспроизводиться вертикально, а пользователи смогут переключаться между ними с помощью свайпа. «Мы хотим, чтобы новое поколение создателей мобильного контента организовало свое сообщество на YouTube, используя Shorts», — говорится в блоге видеохостинга.

    Бета-тестирование нового сервиса начнется в ближайшие дни. Первой страной, в которой запустят Shorts, станет Индия — там TikTok заблокирован.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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