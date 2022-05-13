СБУ викрила експравоохоронця, який продавав державні бази даних

Експравоохоронець продавав бази даних через Даркнет

СБУ заблокувала канал збуту державних баз даних через мережу Даркнет. У незаконній торгівлі підозрюють колишнього правоохоронця. Про це повідомила пресслужба СБУ у Києві та Київській області.

Підозрюваний налагодив продаж інформації з обмеженим доступом через анонімні акаунти в закритих гілках мережі Даркнет. Правоохоронці задокументували три факти збуту даних, їх вартість залежала від виду інформації та становила від 50 до 200 доларів.

Для забезпечення анонімності оплату затриманий приймав на криптогаманці.

У результаті обшуку у Білій Церкві співробітники спецслужби вилучили комп’ютерну техніку, яку направлено на експертизу.

Вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру за ч.2 ст.361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) та ч.3 ст.362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

До слова, в Україні запустився сайт із даними військовополонених росіян.