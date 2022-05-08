Відомий мовознавець звернув увагу на одну особливість окупантів

«Освободітєлі» часто не здатні скласти речення російською, бо не вивчили мови, яку прийшли захищати в Україні»

Оголошувані раніше як російськомовні міста і селища «освободітєлі» й носії «русского міра» першими бомбували й нищили всіма засобами. Ці «освободітєлі», як виявилося, часто не були здатні одного речення скласти російською, бо не вивчили мови, яку прийшли захищати в Україні. Таку особливість помітив мовознавець, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту української мови НАН України Павло Гриценко.

«Там, де борці за російську мову і «русскій мір» організовували мітингову істерію, сьогодні російські окупанти не залишили каменя на камені, а багатьом путіністам забезпечили процвітання у російській глибинці – без права виїзду назад, в Україну», – пояснив Гриценко.

На думку мовознавця, «захист» російської мови, так званого російськомовного населення використано як зручну демагогічну заслону, за якою тривалий час приховували головну мету: не допустити утвердження Україною незалежности, її виходу зі сфери російської тотальної залежности, у якій Україна перебувала від 1654 року.

Нагадаємо, відомий український мовознавець Олександр Авраменко вважає, що замість слова «росіяни» органічніше було б вживати «рашисти».

Також російські окупаційні війська після того, як зруйнували Маріуполь, почали знищувати там вказівники з написами українською мовою та встановлювати замість них російськомовні.

Українські журналісти, культурні діячі, блогери наголошують – дії окупантів свідчать про важливість української мови та топонімів.