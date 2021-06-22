Прогноз погоди на 22 червня (карта)
Найгарячіше буде в Луганську
У вівторок, 22 червня 2021 року, на більшості території України температура повітря прогріється вдень до +32 градусів за Цельсієм, передає Укргідрометцентр.
Це стосується більшості областей. Найгарячіше ж буде в Луганську, це стовпчики термометрів піднімуться до +36.
Максимальна температура в інших обласних центрах:
- Ужгород - +32,
- Львів - +31,
- Луцьк - +32,
- Рівне - +32,
- Івано-Франківськ - +31,
- Чернівці - +30,
- Хмельницький - +20,
- Житомир - +20,
- Київ - +32,
- Черкаси - +31,
- Вінниця - -19,
- Кропивницький - +31,
- Одеса - +26,
- Дніпро - +32,
- Запоріжжя - +31,
- Миколаїв - +29,
- Херсон - +30,
- Сімферополь - +29,
- Чернігів - +33,
- Суми - +32,
- Полтава - +32,
- Харків - +34,
- Донецьк - +32.
Швидкість вітру становитиме 7-12 м/с.
При цьому на заході, південному заході та у центрі України слід чекати на зливи.
За даними Українського гідрометцентру, рясних опадів з громом та блискавками слід чекати в Ужгороді, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях, Хмельницькому, Вінниці, а також в Одесі, Херсоні, Миколаєві, Херсоні, Черкасах, Кропивницькому, Дніпрі, Запоріжжі й Полтаві.
Сонце сідатиме о 21:13.