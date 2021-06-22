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    Прогноз погоди на 22 червня (карта)

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    Швидкість вітру становитиме 7-12 м/с - Прогноз погоди на 22 червня (карта)
    Швидкість вітру становитиме 7-12 м/с
    Фото: Evgenia Bakhmach/Facebook

    Найгарячіше буде в Луганську

    У вівторок, 22 червня 2021 року, на більшості території України температура повітря прогріється вдень до +32 градусів за Цельсієм, передає Укргідрометцентр.

    Це стосується більшості областей. Найгарячіше ж буде в Луганську, це стовпчики термометрів піднімуться до +36.

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    Максимальна температура в інших обласних центрах:

    • Ужгород - +32,
    • Львів - +31,
    • Луцьк - +32,
    • Рівне - +32,
    • Івано-Франківськ - +31,
    • Чернівці - +30,
    • Хмельницький - +20,
    • Житомир - +20,
    • Київ - +32,
    • Черкаси - +31,
    • Вінниця - -19,
    • Кропивницький - +31,
    • Одеса - +26,
    • Дніпро - +32,
    • Запоріжжя - +31,
    • Миколаїв - +29,
    • Херсон - +30,
    • Сімферополь - +29,
    • Чернігів - +33,
    • Суми - +32,
    • Полтава - +32,
    • Харків - +34,
    • Донецьк - +32.

    Швидкість вітру становитиме 7-12 м/с.

    При цьому на заході, південному заході та у центрі України слід чекати на зливи.

    За даними Українського гідрометцентру, рясних опадів з громом та блискавками слід чекати в Ужгороді, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях, Хмельницькому, Вінниці, а також в Одесі, Херсоні, Миколаєві, Херсоні, Черкасах, Кропивницькому, Дніпрі, Запоріжжі й Полтаві.

    Сонце сідатиме о 21:13.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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    Прогноз погоди на 22 червня (карта)