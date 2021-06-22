Прогноз погоди на 22 червня (карта)

Найгарячіше буде в Луганську

У вівторок, 22 червня 2021 року, на більшості території України температура повітря прогріється вдень до +32 градусів за Цельсієм, передає Укргідрометцентр.

Це стосується більшості областей. Найгарячіше ж буде в Луганську, це стовпчики термометрів піднімуться до +36.

Максимальна температура в інших обласних центрах:

Ужгород - +32,

Львів - +31,

Луцьк - +32,

Рівне - +32,

Івано-Франківськ - +31,

Чернівці - +30,

Хмельницький - +20,

Житомир - +20,

Київ - +32,

Черкаси - +31,

Вінниця - -19,

Кропивницький - +31,

Одеса - +26,

Дніпро - +32,

Запоріжжя - +31,

Миколаїв - +29,

Херсон - +30,

Сімферополь - +29,

Чернігів - +33,

Суми - +32,

Полтава - +32,

Харків - +34,

Донецьк - +32.

Швидкість вітру становитиме 7-12 м/с.

При цьому на заході, південному заході та у центрі України слід чекати на зливи.

За даними Українського гідрометцентру, рясних опадів з громом та блискавками слід чекати в Ужгороді, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях, Хмельницькому, Вінниці, а також в Одесі, Херсоні, Миколаєві, Херсоні, Черкасах, Кропивницькому, Дніпрі, Запоріжжі й Полтаві.

Сонце сідатиме о 21:13.

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