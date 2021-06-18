Антициклон Zoe несе спеку в Україну: прогноз погоди на 18 червня

Вдень температура прогріється до 27-29°

Погоду в Україні в п’ятницю, 18 червня, знову визначатиме південний циклон із періодичними дощами. Опади подекуди з грозами, шквалами й градом накриють переважно південні, центральні й східні області. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м / с. Температура повітря вночі + 9 ... + 14 градусів, вдень + 24 ... + 29 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +7 ... + 12 градусів, вдень + 15 ... + 20 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м / с. Температура повітря вночі + 13 ... + 18 градусів, вдень + 24 ... + 29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Кіровоградській і Дніпропетровській областях невеликий дощ, вітер північно-східний, 7-12 м / с. Температура повітря вночі + 13 ... + 18 градусів, вдень + 24 ... + 29 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 18 червня

На сході України мінлива хмарність, дощі, грози, місцями град і шквали 15-20 м / с, вітер північно-східний, 7-12 м / с. Температура повітря вночі + 13 ... + 18 градусів, вдень + 24 ... + 29 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, дощі, грози, місцями град і шквали 15-20 м / с, вітер північно-східний, 7-12 м / с. Температура вночі + 13 ... + 18 градусів, вдень + 23 ... + 28 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, дощі, грози, місцями град і шквали 15-20 м / с, вітер північно-східний, 7-12 м / с. Температура повітря вночі + 13 ... + 18 градусів, вдень + 22 ... + 27 градусів.

У Києві 18 червня буде сухо. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.

Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що антициклон Zoe принесе спеку практично на всю територію країни.

Метеорологиня зазначає, що 18 червня на території країни буде тепло вдень – до +24… +29 градусів, на півдні й сході +20… +24. У Києві погода буде спекотною – до +28.

Серйозних дощів у столиці Діденко не прогнозує, хоча локально вони можливі в кількох районах.

Спека, яка зараз панує в багатьох країнах Західної і Центральної Європи, з понеділка почне переміщатися в східному напрямку. Тому в Україні наступний тиждень обіцяє бути гарячим, до + 30-ти.

Червень в Україні виявився щедрим на опади. Так, вулиці Одеси після зливи перетворилися на велику річку. А на Дніпропетровщині дощі зносять усе на своєму шляху.У результаті сильних злив потік води з полів перетнув трасу Знам'янка-Луганськ-Ізварине та «увійшов» в село, затопивши вулиці і житла людей.

Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Велечезний град випав також у Харкові.

Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.

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