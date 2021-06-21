Синоптики розповіли, яким буде тиждень та де дощитиме (карта)

В Україні тиждень буде дощовитим та спекотним

У вівторок, 22 червня, опади просунуться до центральних областей

Увесь тиждень в Україні йтимуть дощі. При цьому буде спекотно – температура триматиметься близько +30°. Про це свідчать дані прогнозу погоди УНІАН.

У понеділок дощі почнуть заходити на територію України з західних областей. Дощі очікуються у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях. Також гроза буде в Криму.

Погода в Україні 21 червня/Фото УНІАН

У вівторок, 22 червня, опади просунуться до центральних областей, де буде багато гроз. У північних і східних областях буде сухо. Температура по всій країні близько +28°...+31°. Лише в Криму свіжіше, +25°.

Погода в Україні 22 червня/Фото УНІАН

У середу гроз стане менше, проте дощі накриють всю Україну, крім крайньої півночі і деяких східних областей.

Погода в Україні 23 червня/Фото УНІАН

У четвер, 24 червня, погода буде майже такою ж. Невеликі дощі будуть скрізь, крім Сумської, Харківської, Полтавської, Донецької та Луганської областей. По всій Україні +27°...+30°.

Погода в Україні 24 червня/Фото УНІАН

Останній робочий день тижня теж буде дощовим. Сухо буде лише в Сумській, Харківській, а також у Донецькій і Луганській областях.

Погода в Україні 25 червня/Фото УНІАН

Вихідні принесуть невелике зниження температури. У суботу, 26 червня, в західних областях стовпчики термометрів опустяться до +25°...+ 27°, однак на решті території буде близько +30°. Опади, як і раніше, будуть практично по всій країні.

Погода в Україні 26 червня/Фото УНІАН

А в неділю, 27 червня, спека повернеться в західні регіони – до +33°.

Погода в Україні 27 червня/Фото УНІАН

Червень в Україні виявився занадто щедрим на опади. Так, вулиці Одеси після зливи перетворилися на велику річку. А на Дніпропетровщині дощі знесли усе на своєму шляху.

Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Велечезний град випав також у Харкові.

Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.

В Ялті через затоплення вулиць у результаті рясних опадів оголошували режим надзвичайної ситуації, в'їзд у місто був закритий.

В Ізмаїлі під час денної зливи випало 61% від місячної норми опадів. В результаті затопило вулиці, а частина міста виявилася знеструмленою.



