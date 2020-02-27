Негода у Німеччині: біля Нюрнберга зіткнулися 17 автівок
На момент аварії був сильний сніг, дорога була слизькою, а видимість - поганою
Внаслідок зіткнення 17 автомобілів на півдні Німеччини через негоду загинула одна людина, близько 20 осіб отримали поранення.
Про це 26 лютого повідомляє видання Sueddeutsche Zeitung.
«У середу на автобані 6 сталося масове зіткнення. Щонайменше 17 транспортних засобів, у тому числі кілька вантажних автомобілів. Одна людина загинула, близько двох десятків отримали травми», - йдеться у повідомленні.
Як заявив речник поліції, один важко поранений був доставлений в клініку на вертольоті.
ДТП сталася поблизу Нюрнберга. На момент аварії був сильний сніг, дорога була слизькою, а видимість - поганою.
Зазначимо, що 27 лютого циклон Зехра принесе в Україну дощі та шквальний вітер.