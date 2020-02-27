Негода у Німеччині: біля Нюрнберга зіткнулися 17 автівок



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Внаслідок ДТП одна людина загинула, близько двох десятків отримали травми Фото: dpa

На момент аварії був сильний сніг, дорога була слизькою, а видимість - поганою

Внаслідок зіткнення 17 автомобілів на півдні Німеччини через негоду загинула одна людина, близько 20 осіб отримали поранення.

Про це 26 лютого повідомляє видання Sueddeutsche Zeitung.

«У середу на автобані 6 сталося масове зіткнення. Щонайменше 17 транспортних засобів, у тому числі кілька вантажних автомобілів. Одна людина загинула, близько двох десятків отримали травми», - йдеться у повідомленні.

Як заявив речник поліції, один важко поранений був доставлений в клініку на вертольоті.

ДТП сталася поблизу Нюрнберга. На момент аварії був сильний сніг, дорога була слизькою, а видимість - поганою.

Зазначимо, що 27 лютого циклон Зехра принесе в Україну дощі та шквальний вітер.