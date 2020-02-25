В Очакові вітер розвісив на деревах тонни сміття



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Біля міста Очаків вітер розніс сміття з полігону Фото: Андрій Дмитренко / Facebook

Влада Очакова спочатку наведе лад у самому місті після шторму, а потім почне ліквідовувати наслідки негоди біля сміттєвого полігону

У Миколаївській області біля міста Очаків сильний вітер під час шторму підняв у повітря тонни сміття з полігону твердих побутових відходів і розвісив їх на дерева та розкидав по навколишніх полях. Про це повідомив напередодні місцевий житель Андрій Дмитренко на своїй сторінці в Facebook.

«Святкові декорації» біля міського полігону твердих побутових відходів у Чорноморці. Ось так буває, коли порушується технологія зберігання. А поле біля полігону взагалі все в пакетах. Жах!», - написав він.

Мер Очакова Сергій Бичков у коментарі УНН розповів, що спочатку наведуть лад у самому місті після шторму, а потім почнуть ліквідовувати наслідки негоди біля полігону з відходами.

«Це було стихійне лихо, нічого дивного тут немає, регіонального рівня ситуація ТЕБ НС. Наслідки будуть ліквідуватися відповідно до законодавства. Почнемо прибирати, коли усунемо пошкодження по місту: школи, будинки, дерева приберемо з проїжджої частини, все відрегулюємо і займемося полігоном», - повідомив він.