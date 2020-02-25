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    В Очакові вітер розвісив на деревах тонни сміття

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    <p>Біля міста Очаків вітер розніс сміття з полігону&nbsp;</p> - В Очакові вітер розвісив на деревах тонни сміття

    Біля міста Очаків вітер розніс сміття з полігону 

    Фото: Андрій Дмитренко / Facebook

    Влада Очакова спочатку наведе лад у самому місті після шторму, а потім почне ліквідовувати наслідки негоди біля сміттєвого полігону

    У Миколаївській області біля міста Очаків сильний вітер під час шторму підняв у повітря тонни сміття з полігону твердих побутових відходів і розвісив їх на дерева та розкидав по навколишніх полях. Про це повідомив напередодні місцевий житель Андрій Дмитренко на своїй сторінці в Facebook.

    «Святкові декорації» біля міського полігону твердих побутових відходів у Чорноморці. Ось так буває, коли порушується технологія зберігання. А поле біля полігону взагалі все в пакетах. Жах!», - написав він.

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    В Очакові вітер розвісив на деревах тонни сміття
    В Очакові вітер розвісив на деревах тонни сміття
    В Очакові вітер розвісив на деревах тонни сміття
    В Очакові вітер розвісив на деревах тонни сміття
    В Очакові вітер розвісив на деревах тонни сміття
    В Очакові вітер розвісив на деревах тонни сміття
    В Очакові вітер розвісив на деревах тонни сміття

    Мер Очакова Сергій Бичков у коментарі УНН розповів, що спочатку наведуть лад у самому місті після шторму, а потім почнуть ліквідовувати наслідки негоди біля полігону з відходами.

    «Це було стихійне лихо, нічого дивного тут немає, регіонального рівня ситуація ТЕБ НС. Наслідки будуть ліквідуватися відповідно до законодавства. Почнемо прибирати, коли усунемо пошкодження по місту: школи, будинки, дерева приберемо з проїжджої частини, все відрегулюємо і займемося полігоном», - повідомив він.

     

    стихійні лиха Миколаївщина сміття повітря вітер
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