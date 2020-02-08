Прогноз погоди на суботу: в Україні буде все ще холодно, але без опадів



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8 лютого в Україні буде прохолодно, але суттєвих опадів не передбачається

У Києві сьогодні мінлива хмарність та без опадів

У суботу, 8 лютого, в Україні вдень очікується від 8° морозу до 2° тепла, невеликий сніг можливий лише в Приазов'ї та Криму.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«8 лютого мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень в Приазов'ї та Криму місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура у східних, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях та в Карпатах вночі 10-15°, вдень 3-8° морозу; на решті території вночі 6-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні мінлива хмарність та без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 0-2° морозу.

Нагадаємо, за добу на столичні дороги комунальники висипали понад 900 тонн солі.