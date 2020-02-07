Негода залишила без світла понад 200 міст і сіл в Україні



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Найбільше вітер і сніг пошкодив електромережі на Одещині

Знеструмленими через негоду залишаються на ранок п'ятниці, 7 лютого, 203 населених пункти у восьми областях України, найбільше - в Одеській. Про це повідомляє ДСНС України.

«Станом на 7 годину 7 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, налипання мокрого снігу) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 203 населених пункти у 8 областях, а саме: Одеська – 100, Херсонська – 40, Дніпропетровська – 16, Миколаївська – 11, Чернівецька – 11, Запорізька – 9, Кіровоградська – 9 та Донецька – 7», - повідомили рятувальники.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

«Рух автомобільного транспорту на автодорогах держави забезпечено», - додали у ДСНС.

За добу підрозділами ДСНС надано допомогу у буксируванні 223 транспортних засобів, у яких перебувало 470 осіб, та прибрано 72 повалених дерев.

Нагадаємо, при «Укравтодорі» працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Для отримання інформації про стан проїзду й оперативного реагування на надзвичайні ситуації на автомобільних дорогах працює цілодобово «гаряча» лінія: (044) 287 11 40.

Також оприлюднено перелік майданчиків відстою автотранспорту на дорогах державного значення.