Прогноз погоди в Україні на неділю: дощ і температура до +11



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У Києві дощитиме, температура вдень буде коливатися в межах +5...+7

Найтепліше сьогодні буде на півдні України

В Україні у неділю, 15 грудня, опади прогнозують в більшості областей. На півночі, сході, півдні та в центральній частині України будуть дощі.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

У східних та північних регіонах температура повітря вдень сягатиме +5…+7 градусів, а вночі +2…+4.

На заході вдень повітря прогріється до +6…+8, а вночі до +2…+3. У центрі середня денна температура становитиме +5…+8, а вночі +3…+5. На півдні вдень +9…+11, вночі +4…+6.

У Києві сьогодні буде дощ. Температура вдень буде коливатися в межах +5…+7, а вночі +2…+4.

Раніше повідомлялося, що протягом найближчих днів – 15 та 16 грудня – в Україні очікується похмура погода, подекуди дощ та мокрий сніг.

Нагадаємо, у Міжнародному аеропорту «Одеса» в суботу була скасована низка міжнародних рейсів через несприятливі погодні умови.