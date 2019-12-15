Прогноз погоди в Україні на неділю: дощ і температура до +11
У Києві дощитиме, температура вдень буде коливатися в межах +5...+7
Найтепліше сьогодні буде на півдні України
В Україні у неділю, 15 грудня, опади прогнозують в більшості областей. На півночі, сході, півдні та в центральній частині України будуть дощі.
Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.
У східних та північних регіонах температура повітря вдень сягатиме +5…+7 градусів, а вночі +2…+4.
На заході вдень повітря прогріється до +6…+8, а вночі до +2…+3. У центрі середня денна температура становитиме +5…+8, а вночі +3…+5. На півдні вдень +9…+11, вночі +4…+6.
У Києві сьогодні буде дощ. Температура вдень буде коливатися в межах +5…+7, а вночі +2…+4.
Раніше повідомлялося, що протягом найближчих днів – 15 та 16 грудня – в Україні очікується похмура погода, подекуди дощ та мокрий сніг.
Нагадаємо, у Міжнародному аеропорту «Одеса» в суботу була скасована низка міжнародних рейсів через несприятливі погодні умови.