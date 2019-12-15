Через густий туман в Одесі скасували низку авіарейсів



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У неділю, 15 грудня, вже скасовано прибуття трьох авіарейсів

У суботу вдень робота аеропорту стабілізувалася, але вже увечері місто знову накрив туман

У Міжнародному аеропорту «Одеса» в суботу, 14 грудня, була скасована низка міжнародних рейсів через несприятливі погодні умови.

Про це повідомляє пресслужба летовища.

Через негоду, зокрема, туман вранці скасували п'ять авіарейсів - зі Стамбула (Турція), Шарм-ель-Шейха (Єгипет), Познані і два з Катовіце (Польща). А на виліт скасували рейси з Одеси в Катовіце і Стамбул.

Вдень робота аеропорту стабілізувалася, але вже увечері місто знову накрив туман.

У результаті о 20:45 літак авіакомпанії Turkish airlines не зміг приземлитися, і відповідно пасажири не змогли вилетіти цим літаком до Стамбулу.

У неділю, 15 грудня, вже скасовано прибуття трьох авіарейсів - з Кракова (Ryanair), Стамбула (Onur Air) та Шарм-ель-Шейха (Azur Air Ukraine).

На відправлення знято також рейси до Кракова, Стамбула та єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх.

Раніше через туман у Харкові було скасовано сім авіарейсів.