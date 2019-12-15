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    Через густий туман в Одесі скасували низку авіарейсів

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    <p>У неділю, 15 грудня, вже скасовано прибуття трьох авіарейсів&nbsp;</p> - Через густий туман в Одесі скасували низку авіарейсів

    У неділю, 15 грудня, вже скасовано прибуття трьох авіарейсів 

    У суботу вдень робота аеропорту стабілізувалася, але вже увечері місто знову накрив туман

    У Міжнародному аеропорту «Одеса» в суботу, 14 грудня, була скасована низка міжнародних рейсів через несприятливі погодні умови.

    Про це повідомляє пресслужба летовища.

    Через негоду, зокрема, туман вранці скасували п'ять авіарейсів - зі Стамбула (Турція), Шарм-ель-Шейха (Єгипет), Познані і два з Катовіце (Польща). А на виліт скасували рейси з Одеси в Катовіце і Стамбул.

    Вдень робота аеропорту стабілізувалася, але вже увечері місто знову накрив туман.

    У результаті о 20:45 літак авіакомпанії Turkish airlines не зміг приземлитися, і відповідно пасажири не змогли вилетіти цим літаком до Стамбулу.

    У неділю, 15 грудня, вже скасовано прибуття трьох авіарейсів - з Кракова (Ryanair), Стамбула (Onur Air) та Шарм-ель-Шейха (Azur Air Ukraine).

    На відправлення знято також рейси до Кракова, Стамбула та єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх.

    Раніше через туман у Харкові було скасовано сім авіарейсів.

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