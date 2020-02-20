Австралія допоможе NASA побудувати космічну станцію на орбіті Місяця



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На місячній орбіті хочуть побудувати космічну станцію

Влада Австралії розраховує, що проєкт приверне 200 мільйонів доларів в економіку регіону і створить 1,5 тисячі робочих місць у наступні п’ять років

Уряд штату Західна Австралія оголосив про відкриття роботехнічного центру в партнерстві з NASA. Він має намір розробляти роботів, здатних віддалено побудувати космічну станцію на орбіті Місяця.

Про це пише видання WAtoday.

У розмові з журналістами міністр з питань науки, інновацій та технологій Західної Австралії Дейв Келлі повідомив, що космічні запуски стануть тільки частиною нових місій до Місяця і Марса.

За його словами, багато що робитимуть віддалено з Землі:

«Ви хочете побудувати нову космічну станцію на орбіті Місяця. Це буде зроблено дистанційно. У вас не буде 100 електриків, які підіймаються в космічному кораблі до Місяця і збирають усі гайки й болти разом».

Місцева влада розраховує, що проєкт приверне 200 мільйонів доларів в економіку регіону і створить 1,5 тисячі робочих місць у наступні п’ять років.

До слова, українці приєдналися до американських ІТ розробників аерокосмічної сфери.