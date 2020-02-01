Суд вирішив, що Портнов п’ять років був у «відрядженні»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Портнов не проживав в Україні п'ять років, але суд вирішив по-іншому

Печерський суд задовільнив побажання Портнова

Печерський районний суд Києва задовольнив заяву ексзаступника голови Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрія Портнова і встановив факт безперервного на законних підставах його проживання на території України з 14 квітня 2014 року по 19 травня 2019 року.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на рішення від 15 січня. Рішення ухвалила суддя Печерського суду Світлана Волкова.

Портнов повідомив, що 22 лютого 2014 року виїхав за межі України і не міг повернутися у зв’язку з політичним і безпідставним кримінальним переслідуванням. За наполяганням української влади в ЄС та Канаді до нього були застосовані санкції. Відтак, за словами Портнова, він мусив шукати роботу за кордоном, але намагаючись зберегти зв’язки з Україною.

14 квітня 2014 року він був прийнятий на посаду директора департаменту з надання правової допомоги за кордоном адвокатського об’єднання «Корпоративні технології». Одночасно наказом голови об’єднання йому оформлено службове відрядження за межі України строком на 60 днів. Це відрядження неодноразово продовжувалося аж до 19 травня 2019 року, і в цей день він повернувся в Україну. За весь період відрядження йому в Україні нараховувалась зарплата і сплачувались податки.

Портнов просив встановити факт безперервного проживання його в Україні останні 5 років, оскільки від цього залежить реалізація його права на працю та участь в управлінні державними справами, зокрема, можливість бути обраним народним депутатом.

Печерський суд побажання Портнова задовольнив, врахувавши висновки Верховного Суду, що строк службового відрядження входить до строку безперервного проживання на території України.

Нагадаємо, що у серпні 2019 суд стягнув для Портнова 1,8 млн грн моральної шкоди, а також 5 млн грн відшкодування витрат на адвокатів у зв’язку з діями Генпрокуратури, МЗС та посла Канади.

Портнов був народним депутатом України V та VI скликання, з 2010-го – заступником глави Адміністрації президента Віктора Януковича – керівником головного управління з питань судової реформи та судоустрою.

Нагадаємо, що суддя Волкова, яка ухвалила рішення для Портнова, тільки у жовтні 2019 року поновилася на посаді. У 2016 році її звільнила Верховна Рада за порушення присяги. У 2014 році Волкова змінила запобіжний захід командиру «чорної роти» спецпідрозділу «Беркут» Дмитру Садовнику, відпустила його з-під варти і він втік до Росії. Тепер Волкову судять за ухвалення неправосудного рішення.

Нещодавно Портнов зізнався у тому, що погрожував співробітникам Генеральної прокуратури в приватному листуванні.

Також раніше повідомлялося, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів про зв'язок Портнова з ДБР.