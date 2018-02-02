Прокуратура перевіряє причетність Портнова до окупації РФ Крима

Прокуратура Криму перевіряє причетність Портнова до постанови ВР Криму під час початку окупації півострова

Прокуратура Криму перевіряє причетність екс-чиновника адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова. Про це в ефірі Громадського радіо повідомив заступник прокурора АРК Олександр Удовиченко. Інформація про те, що Портнов є автором цієї постанови, міститься у



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Андрій Портнов

Прокуратура Криму перевіряє причетність Портнова до постанови ВР Криму під час початку окупації півострова

Прокуратура Криму перевіряє причетність екс-чиновника адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив заступник прокурора АРК Олександр Удовиченко.

Інформація про те, що Портнов є автором цієї постанови, міститься у так званих «плівках Глазьева».

Заступник прокурора АРК Олександр Удовиченко пояснив, що ці плівки є матеріалами кримінального провадження, яке розслідується іншим підрозділом прокуратури – не прокуратурою АР Криму.

Однак, за його словами, ця інформація потрапила у поле зору прокуратури АР Криму, і наразі відомство здійснює процесуальні дії, направлені на те, щоб підтвердити чи спростувати цю інформацію.

«Плівки — це матеріали кримінальної справи, яка, за моєю інформацією, розслідується іншим підрозділом органів прокуратури. Не прокуратурою АР Крим. Однак ми, звичайно, перебуваємо в стані постійного моніторингу ЗМІ, і будь-яка інформація щодо півострова Крим, осіб, пов’язаних або, можливо, причетних до його окупації, тих процесів, які відбуваються зараз, все це нами моніториться. При виявленні такої інформації вона моментально перевіряється шляхом слідчих дій в тому чи іншому кримінальному провадженні. Інформація, про яку ви сказали, потрапила в поле нашого зору. Ми зараз проводимо процесуальні дії, спрямовані на те, щоб її або підтвердити, або спростувати», — заявив Олександр Удовиченко.

Нагадаємо, проект постанови Верховної Ради Криму під час початку російської окупації в 2014 році готував тодішній заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов. Про це 1 березня 2014 року радник Путіна Сергій Глазьєв повідомив своєму співрозмовнику. Телефонна розмова між радником Президента РФ Сергієм Глазьєвим і якимось «Володимиром Андрійовичем» була записана українською розвідкою 1 березня 2014 року і була оприлюднена прокурорами під час засідання Оболонського суду у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича.

У розмові Глазьєв повідомляє співрозмовнику, що Верховна Рада АРК має ухвалити якусь постанову, яку підготував Андрій Портнов. І пояснює, що потрібно ухвалити цей документ, «щоб було зрозуміло, що не вся Україна прям-таки хоче підписувати угоду про асоціацію з Євросоюзом».

Раніше повідомлялося, що триває перевірка інформації щодо контролю тих підрозділів, які очолював Портнов, над судами.



Нагадаємо, екс-чиновник адміністрації президента Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов консультує головного редактора інтернет-видання «Страна.ua» Ігоря Гужву стосовно отримання ним політичного притулку у Відні.

