Прокуратура розглядає три версії падіння учбового літака на Харківщині



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Літак впав на землю поблизу одного із сіл Дворічанського району Харківської області Фото: ДБР

На місці, де впав навчальний реактивний літак Л-39, працює спеціальна комісія

Військова прокуратура Харківського гарнізону розпочала розслідування за фактом падіння навчального реактивного літака Л-39, яке сталося 2 липня в Дворічанському районі Харківської області.

Про це повідомив перший заступник військового прокурора Харківського гарнізону Владислав Зубко.

«Розслідування падіння реактивного літака Л-39 під час навчального польоту проводиться за статтею КК України, пов'язаною з порушенням правил польотів або підготовки до них. Поки що розглядаються три версії падіння літака: технічна несправність апарата, відмова двигуна і помилка пілота», - заявив Зубко, якого цитує Укрінформ.

За його словами, на місці, де впав літак, працює спеціальна комісія. Всі обставини аварії встановлюються, проводяться експертизи.

Станом на сьогодні курсанта, який катапультувався з падаючого літака, виписали з військового госпіталю в Харкові.

Пілот - курсант третього курсу Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба. У нього вже був досвід самостійних польотів, починаючи з 2-го курсу - понад 80 годин загального нальоту, в тому числі на реактивному літаку.

Нагадаємо, 2 липня під час виконання навчально-тренувального польоту курсантом Харківського національного університету Повітряних сил ім.Кожедуба в літаку Л-39 спрацював датчик «пожежа». «Після чого, за командою керівника польотів, курсант залишив літак і приземлився за допомогою парашуту», - заявили в ДБР.

Літак впав на землю поблизу одного із сіл Дворічанського району Харківської області.

В університеті повідомили, що літак L-39 зі складу 203-ї навчальної авіаційної бригади проходив капітальний ремонт на державному підприємстві «Чугуївський авіаційний ремонтний завод».