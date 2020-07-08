Прокуратура відмовилася від запобіжного заходу Порошенку



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Петро Порошенко у суді

Представники обвинувачення оголосили про завершення розслідування справи, у зв'язку з чим обрання запобіжного заходу вже неактуальне

Прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку у зв'язку із завершенням розслідування у справі про призначення заступником глави Служби зовнішньої розвідки.

«Це клопотання не може бути розглянуто, так як генеральним прокурором прийнято рішення про завершення термінів досудового розслідування», - оголосив один з прокурорів.

Захист Порошенка висловила аналогічну позицію, що запобіжний захід уже обирати неможливо.

У той же час адвокати вимагали допиту генпрокурора Ірини Венедіктової, щоб вона підтвердила, що підписала саме те, про що оголосили її підлеглі.

Раніше Главком повідомляв, що слідчий ДБР Корецький заявляє про безперспективність справ по Порошенку. Зокрема, підписав постанову про закриття кримінального провадження щодо п’ятого президента Петра Порошенка, яке стосувалось продажу ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському».

Як повідомлялося, слідчий суддя Печерського райсуду Сергій Вовк у середу, 8 липня, продовжив обирати запобіжний захід Порошенку у справі призначення ним Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Прокурори просили суд зобов'язати Порошенка здати паспорти для виїзду за кордон і не переміщатися територією України без дозволу слідчого.

Нагадаємо, офіційний Берлін бачить політичний підтекст у кримінальних справах проти Порошенка.

Раніше відомі науковці, громадські діячі та політичні в’язні радянського режиму звернулися до Зеленського з вимогою припинити переслудування Порошенка.

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