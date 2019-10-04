Прокурор у Смілі вимагав хабар від чиновника



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Прокурору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років Фото: Facebook Ольги Варченко

Прокурора затримали на гарячому, коли він отримав 10 тисяч гривень хабара

Правоохоронці затримали прокурора Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області, який вимагав 10 тисяч гривень хабара від чиновника місцевої райдержадміністрації.

Про це повідомила у Facebook перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко.

«За вказані кошти правоохоронець обіцяв не розпочинати досудове розслідування щодо вказаної службової особи за фактами, які йому були відомі. Прокурора затримали на гарячому», - написала Варченко.

Правопорушення, вчинене правоохоронцем, кваліфікується за ч. 3 ст.368 Кримінального кодексу України.

Якщо провину прокурора буде доведено у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом 3 років. Також санкція статті передбачає конфіскацію майна.

До слова, Служба безпеки України викрила керівників відділення одного з інститутів Національної академії медичних наук, які вимагали кошти з пацієнтів за проведення операцій.