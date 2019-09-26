На Житомирщині чиновник відключив від газу вулицю і вимагав хабара



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Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці під час отримання всієї суми неправомірної вигоди Фото: СБУ

Хабарником виявився головний інженер Новоград-Волинського відділення АТ «Житомиргаз»

Служба безпеки викрила головного інженера Новоград-Волинського відділення АТ «Житомиргаз», який вимагав хабар від місцевого мешканця та незаконно відключив від постачання вулицю у місті.

Про це 26 вересня повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що посадовець, зокрема вимагав гроші від місцевого мешканця, який випадково пошкодив трубу газопроводу під час проведення земельних робіт на своїй ділянці.

«Попри те, що наявність цієї мережі не була відображена у земельній документації на ділянку та жодних попереджувальних знаків газівниками встановлено не було, головний інженер оцінив закриття питання у 12 тисяч гривень до власної кишені. Для залякування зловмисник на декілька днів протиправно відключив від газопостачання всю вулицю і погрожував виставити офіційний рахунок за пошкодження газової мережі щонайменше на 40 тисяч гривень», - зазначили в СБУ.

Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

До слова, двох оперуповноважених працівників Броварського відділу поліції Київщини викрили на вимаганні грошей з комерсанта.