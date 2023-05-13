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Масові розстріли у Сербії: десятки тисяч людей вийшли на мітинги

Діана Гасюк
glavcom.ua
Масові розстріли у Сербії: десятки тисяч людей вийшли на мітинги
у Сербії через випадки масової стрілянини десятки тисяч людей знову протестують
фото: AP

Після масових розстрілів у Сербії, які сколихнули балканську країну, десятки тисяч людей знову протестують

Десятки тисяч людей пройшли маршем столицею Сербії Белградом і заблокували ключовий міст у п’ятницю в рамках другого великого протесту після двох масових стрілянин, які сколихнули балканську країну та вбили 17 людей. Про це повідомляє AP.

Протестувальники зібралися перед будівлею парламенту, після чого рушили до урядового кварталу, несучи попереду банер із гаслом «Сербія проти насильства». Зазначається, що демонстранти скандували гасла, що засуджували президента Сербії Александра Вучича та вимагали відставки ключових урядових осіб.

«Ми тут, щоб висловити певний тип бунту проти всього, що зараз нас оточує, але в першу чергу проти насильства, яке сталося в останні дні, і яке є навколо нас», – сказала жителька Белграда Невена Матич.

Також однією із вимог є реформування ЗМІ які, на думку мітингувальників пропагують насильство. Наприкінці акції протесту організатори оголосили нову дату мітингу – 19 травня.

Вони також повідомили, що парламент Сербії проведе спеціальне засідання, щоб обговорити вимоги протесту.

Під час стрілянини 3 та 4 травня в Сербії загинули 17 людей, у тому числі 8 дітей у початковій школі. Після цього біля всіх шкіл Белграда були розміщені працівники поліції.

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Теги: парламент Сербія

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