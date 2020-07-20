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    У Британії введуть обов’язковий масочний режим

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    Борис Джонсон заявив, що у&nbsp;Британії введуть обов&rsquo;язковий масочний режим - У Британії введуть обов’язковий масочний режим
    Борис Джонсон заявив, що у Британії введуть обов’язковий масочний режим

    З наступної п’ятниці в Англії всі повинні носити маски в магазинах і супермаркетах, а також у громадському транспорті

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що з п’ятниці, 24 липня, в країні буде введено масочний режим для всіх відвідувачів магазинів і пасажирів громадського транспорту.

    Про це Джонсон написав у своєму Twitter.

    За словами прем'єра, поки британці повертаються до нормального життя, необхідно прийняти деякі запобіжні заходи.

    «З наступної п’ятниці в Англії ми всі повинні носити маски в магазинах і супермаркетах, а також у громадському транспорті. Це захистить інших і допоможе зупинити поширення (коронавірусу — ред)», — написав Джонсон.

    Раніше прем'єр заявив, що Британія може повернутися до нормального способу життя і переглянути обмеження, введені через пандемію коронавірусу, до Різдва.

    Зараз в країні виявлено майже 300 тисяч випадків зараження Covid-19. Кількість смертей перевищила 45 тисяч.

    Велика Британія Twitter карантин Борис Джонсон коронавірус
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