У Британії введуть обов’язковий масочний режим

З наступної п’ятниці в Англії всі повинні носити маски в магазинах і супермаркетах, а також у громадському транспорті

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що з п’ятниці, 24 липня, в країні буде введено масочний режим для всіх відвідувачів магазинів і пасажирів громадського транспорту.

Про це Джонсон написав у своєму Twitter.

За словами прем'єра, поки британці повертаються до нормального життя, необхідно прийняти деякі запобіжні заходи.

«З наступної п’ятниці в Англії ми всі повинні носити маски в магазинах і супермаркетах, а також у громадському транспорті. Це захистить інших і допоможе зупинити поширення (коронавірусу — ред)», — написав Джонсон.

As our lives slowly return to normal, there are some precautions we must take. From next Friday in England, we must all wear a face covering in shops and supermarkets, as well as on public transport. This will protect others and help stop the spread.