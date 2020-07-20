У Британії введуть обов’язковий масочний режим
З наступної п’ятниці в Англії всі повинні носити маски в магазинах і супермаркетах, а також у громадському транспортіПрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що з п’ятниці, 24 липня, в країні буде введено масочний режим для всіх відвідувачів магазинів і пасажирів громадського транспорту.
Про це Джонсон написав у своєму Twitter.
За словами прем'єра, поки британці повертаються до нормального життя, необхідно прийняти деякі запобіжні заходи.
«З наступної п’ятниці в Англії ми всі повинні носити маски в магазинах і супермаркетах, а також у громадському транспорті. Це захистить інших і допоможе зупинити поширення (коронавірусу — ред)», — написав Джонсон.
As our lives slowly return to normal, there are some precautions we must take. From next Friday in England, we must all wear a face covering in shops and supermarkets, as well as on public transport. This will protect others and help stop the spread.— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) July 19, 2020
Раніше прем'єр заявив, що Британія може повернутися до нормального способу життя і переглянути обмеження, введені через пандемію коронавірусу, до Різдва.
Зараз в країні виявлено майже 300 тисяч випадків зараження Covid-19. Кількість смертей перевищила 45 тисяч.