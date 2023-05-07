Головна Новини
search button user button menu button

Проросійські протести в Німеччині: фанатка Путіна організувала акцію в Леверкузені

Діана Гасюк
glavcom.ua
Проросійські протести в Німеччині: фанатка Путіна організувала акцію в Леверкузені
Олена Колбаснікова влаштувала чергову проросійську демонстрацію
фото: Bild

Зараз проти проросійської активістки ведеться два попередніх розслідування, зокрема через її заяви в ефірі BILD.Live рік тому

Проросійська активістка Єлена Колбаснікова в суботу організувала акцію в місті Леверкузен у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія із закликом припинити військову підтримку України. Про це йдеться в публікації Bild.

В акції під гаслом «Ніколи більше війни. Мир із Росією» у Леверкузені взяли участь лише дві сотні людей. Спершу вони зібрались на протест на площі Штельценбрюкке, після чого звідти вирушив кортеж із близько 80 автомобілів у супроводі 20 поліцейських машин.

Проросійські протести в Німеччині: фанатка Путіна організувала акцію в Леверкузені фото 1

Речник поліції Леверкузена Крістоф Жиль повідомив Bild, що двох учасників акції, зокрема дитину, попросили закрити символи Z і V на одязі. Поліцейські супроводжували мітинг і "уважно стежили" за тим, що там говорилося.

«З цією метою було залучено перекладача, який перевіряв виступи на предмет можливого кримінального змісту. Цей процес досі триває», – зазначив Жиль.

В інтерв'ю для Bild Колбаснікова розповіла, що організувала протест, оскільки не хоче, щоб Україна отримувала більше зброї, оскільки це призводить до щоденної загибелі людей. 

«Ми вимагаємо дипломатичного рішення», – додала вона.

Єлена Колбаснікова є одним із лідерів проросійських протестів у Німеччині і в зв'язку з цим співпрацює з місцевими правоекстремістськими політиками.

Разом із колишнім членом антимігрантської партії ProNRW Маркусом Байзіхтом вона виступила перед учасниками автопробігу, присвяченого річниці з дня капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 2022 року. Тоді понад тисяча активістів зібралися в автомобілях із російськими та радянськими прапорами біля одного з озер, щоб проїхати до радянського пам'ятника в Кельні.

Розслідування Reuters визначило Колбаснікову та її партнера Макса Шлунда частиною прокремлівської мережі агентів впливу в Німеччині. Серед іншого, вони були причетні до збору коштів для російської армії.

Наразі проти Колбасникової ведуться два розслідування, зокрема за виправдання агресивної війни.

Читайте також: Підрив авто пропагандиста Прилєпіна: Росія знайшла «винних»

Теги: росія протест розслідування Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Із полону повернулася молода пара, яка побралася на «Азовсталі»: щемливе відео
7522
Тривожна ніч у Києві. Влада повідомила про збиту ворожу ціль
5383
7 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4728
Ракетна атака на Україну та вибухи в Криму: головне за ніч
4518
У Києві та більшості областей оголошувалася повітряна тривога: РФ підняла бомбардувальники
2870
СБУ затримала Гонсало Ліру. Що далі?

Новини

На тлі ядерних загроз КНДР прем'єр Японії прибув з візитом до Південної Кореї
Сьогодні, 11:04
За останні три місяці у Туреччині зафіксували десятки тисяч землетрусів
Сьогодні, 10:39
У день коронації Чарльза ІІІ заарештовано понад 50 людей: у чому їх звинувачують
Сьогодні, 10:24
Проросійські протести в Німеччині: фанатка Путіна організувала акцію в Леверкузені
Сьогодні, 09:53
Ситуація з освітою українських дітей в Польщі: дослідження показало вражаючі цифри
Вчора, 17:09
У Росії підірвали автомобіль російського пропагандиста: Банкова відреагувала
Вчора, 16:44

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту