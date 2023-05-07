Проросійські протести в Німеччині: фанатка Путіна організувала акцію в Леверкузені

Зараз проти проросійської активістки ведеться два попередніх розслідування, зокрема через її заяви в ефірі BILD.Live рік тому

Проросійська активістка Єлена Колбаснікова в суботу організувала акцію в місті Леверкузен у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія із закликом припинити військову підтримку України. Про це йдеться в публікації Bild.

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В акції під гаслом «Ніколи більше війни. Мир із Росією» у Леверкузені взяли участь лише дві сотні людей. Спершу вони зібрались на протест на площі Штельценбрюкке, після чого звідти вирушив кортеж із близько 80 автомобілів у супроводі 20 поліцейських машин.

Речник поліції Леверкузена Крістоф Жиль повідомив Bild, що двох учасників акції, зокрема дитину, попросили закрити символи Z і V на одязі. Поліцейські супроводжували мітинг і "уважно стежили" за тим, що там говорилося.

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«З цією метою було залучено перекладача, який перевіряв виступи на предмет можливого кримінального змісту. Цей процес досі триває», – зазначив Жиль.

В інтерв'ю для Bild Колбаснікова розповіла, що організувала протест, оскільки не хоче, щоб Україна отримувала більше зброї, оскільки це призводить до щоденної загибелі людей.

«Ми вимагаємо дипломатичного рішення», – додала вона.

Єлена Колбаснікова є одним із лідерів проросійських протестів у Німеччині і в зв'язку з цим співпрацює з місцевими правоекстремістськими політиками.

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Разом із колишнім членом антимігрантської партії ProNRW Маркусом Байзіхтом вона виступила перед учасниками автопробігу, присвяченого річниці з дня капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 2022 року. Тоді понад тисяча активістів зібралися в автомобілях із російськими та радянськими прапорами біля одного з озер, щоб проїхати до радянського пам'ятника в Кельні.

Розслідування Reuters визначило Колбаснікову та її партнера Макса Шлунда частиною прокремлівської мережі агентів впливу в Німеччині. Серед іншого, вони були причетні до збору коштів для російської армії.

Наразі проти Колбасникової ведуться два розслідування, зокрема за виправдання агресивної війни.

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