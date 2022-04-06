Жириновський таки помер. Спікер Держдуми підтвердив смерть політика

Повідомлення про смерть Жириновського вже двічі з'являлися у російських ЗМІ

Одіозний російський політик, який ненавидів Україну, помер у віці 75 років

Лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський помер після тяжкої та тривалої хвороби. Про це у своєму телеграм-каналі 6 квітня повідомив голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

«Яскравий, талановитий політик. Людина, яка глибоко розуміла як влаштовано світ і багато чого передбачала. Лідер фракції ЛДПР у Державній думі. Він завжди був у гущавині подій. Його особистість настільки масштабна, що без нього важко уявити історію розвитку політичної системи сучасної Росії. Найкраща оцінка його діяльності – постійна підтримка виборців. Для нас усіх це непоправна втрата. Нехай світла пам'ять про нього завжди буде у наших серцях», – написав Володін.

Про смерть Жириновського він оголосив також під час засідання у Держдумі. Після цього почалася хвилина мовчання. У фракції ЛДПР підтвердили інформацію та уточнили, що це «удар для всієї Росії, для армії його прихильників».

Нагадаємо, що це вже не перше повідомлення про смерть Жириновського за останні тижні. Так, 25 березня російські ЗМІ повідомили про смерть Жириновського. Однак тоді саме Володін першим спростував ці заяви. Володін заявив, що лідер ЛДПР перебуває у тяжкому стані та побажав Жириновському одужання.

9 лютого російські ЗМІ повідомили, що політика госпіталізували з «Омікроном» – він був у критичному стані. При цьому ЛДПР спростовували повідомлення про погіршення його самопочуття.

10 лютого ЗМІ повідомили, що Жириновський перестав впізнавати оточуючих, у партії, і це спростовували.

Депутат Державної думи Росії, лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський запропонував здійснити напад на Україну в ніч із 31 грудня на 1 січня.

Жириновський обіцяв надати 10 млн рублів тому, хто повісить над Києвом російський прапор.

Він закликав солдатів української армії дезертирувати, перейти російський кордон, поїхати вглиб України, бігти до Білорусі. Називав Україну – мозолю.

Додамо, що про смерть Жириновського наприкінці лютого вже сповіщали російські ЗМІ, але тоді це виявилося фейком.

Зазначимо, що скандально відомий російський політик Володимир Жириновський з 2014 року активно підтримував окупацію Криму та Донбасу, а також допомагав бойовикам так званих ЛНР та ДНР, передаючи їм гроші та навіть автомобільну техніку. Останні заяви Жириновського на тлі скупчення російських військ біля кордонів України також були досить кровожерливими.

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