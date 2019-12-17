Протести біля Ради: Тимошенко закликає нацгвардійців не піддаватися на провокації



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Юлія Тимошенко вийшла поспілкуватися з представниками Нацгвардії Фото Станіслава Груздєва, Главком

Біля парламенту сталися сутички між учасниками протесту та правоохоронцями

Біля стін Верховної Ради зранку 17 грудня триває акція протесту проти скасування мораторію на продаж землі. Там вже сталися сутички між учасниками акції протесту та правоохоронцями.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», народна депутатка та лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вийшла до правоохоронців та закликала їх не піддаватися на провокації.

Зазначимо, що мітинг організували низка політичних сил, серед яких ВО «Свобода», «Батьківщина», «Аграрна партія» та «Національний корпус».

Раніше мітингувальники, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, почали встановлювати намети біля готелю. Правоохоронці намагалися завадити цьому. Хтось із учасників акції протесту кинув у поліцейських зеленку, після чого почалася бійка.

Наразі на місці чергують правоохоронці, адже сутички сталися із застосуванням газу.

Як повідомлялося, сьогодні урядовий квартал Києві перекритий для руху транспорту через акцію проти ринку землі. Мітинг організували низка політичних сил, серед яких ВО «Свобода», «Батьківщина», «Аграрна партія» та «Національний корпус». Загалом, за даними поліції, в акції протесту беруть участь більше двох тисячі осіб.