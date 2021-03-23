Протести на Банковій: поліція повідомила про підозру ще одному активісту

На цей час повідомлення про підозру отримали п‘ятеро осіб

«

Уже п'ятьом учасникам заворушень на Банковій повідомили про підозру у вчиненні злочину за статтеюхуліганство» (ч. 4 ст. 296). Одному з них суд обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Правоохоронці продовжують збір доказової бази для притягнення до відповідальності всіх правопорушників», – йдеться в повідомленні.

У Нацполіціі додали, що події під Офісом президента додатково кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна (ч. 2 ст. 194).

Нагадаємо, у суботу, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити засудженого до семи років увʼязнення активіста на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

Прихильники активіста Сергія Стерненка на мітингу також висунули низку вимог до Володимира Зеленського.

Згодом поліція затримала одного з учасників акції на Банковій. Затриманий – ветеран АТО, ексбоєць 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Владислав Стафійчук (Сорд). Поліція називає його «одним із найбільш агресивних» учасників акції.

Владу Сорду оголосили підозру в «хуліганстві з використанням зброї».

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що готується низка нових підозр, кожна з яких буде підкріплена відео із зазначенням «хто, в який момент, що зробив».

23 березня стало відомо, що правоохоронці вручили підозру Сергію Філімонову – організатору акції на підтримку Сергія Стерненка.