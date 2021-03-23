Протести на Банковій: поліція повідомила про підозру ще одному активісту
На цей час повідомлення про підозру отримали п‘ятеро осіб
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
«Правоохоронці продовжують збір доказової бази для притягнення до відповідальності всіх правопорушників», – йдеться в повідомленні.
У Нацполіціі додали, що події під Офісом президента додатково кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна (ч. 2 ст. 194).
Нагадаємо, у суботу, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити засудженого до семи років увʼязнення активіста на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.
Прихильники активіста Сергія Стерненка на мітингу також висунули низку вимог до Володимира Зеленського.
Згодом поліція затримала одного з учасників акції на Банковій. Затриманий – ветеран АТО, ексбоєць 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Владислав Стафійчук (Сорд). Поліція називає його «одним із найбільш агресивних» учасників акції.
Владу Сорду оголосили підозру в «хуліганстві з використанням зброї».
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що готується низка нових підозр, кожна з яких буде підкріплена відео із зазначенням «хто, в який момент, що зробив».
23 березня стало відомо, що правоохоронці вручили підозру Сергію Філімонову – організатору акції на підтримку Сергія Стерненка.
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