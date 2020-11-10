  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Протести у Єревані: Пашинян заявив про пограбування своєї резиденції

    • Розсилка
    Нікол Пашинян:&nbsp;Звичайно ж, все це було зроблено в ім'я Батьківщини - Протести у Єревані: Пашинян заявив про пограбування своєї резиденції
    Нікол Пашинян: Звичайно ж, все це було зроблено в ім'я Батьківщини
    Скріншот відео Nikol Pashinyan/Facebook

    Під час протестів частина демонстрантів попрямувала до урядової резиденції, де проживає Пашинян і його родина

    Про пограбування своєї резиденції прем'єр Нікол Пашинян повідомив у Facebook. 

    «Комп'ютер, годинник, парфуми, водійське посвідчення та інші речі вкрали в резиденції прем' єр-міністра. Звичайно ж, все в ім'я Батьківщини», – написав Пашинян.


    9 листопада президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент РФ Володимир Путін та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали заяву про повне припинення  військових дій з 10 листопада 2020 року.

    Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, російські миротворці будуть введені до регіону строком на п'ять років.  Крім того, у регіон вводяться російські та турецькі "миротворці".  Алієв також заявив, що до складу миротворчої місії у Нагірному Карабасі увійде і турецький контингент.

    Прем'єр Пашинян назвав текст заяви «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

    У Єревані розпочалися акції протесту: протестувальники увірвалися в будівлю уряду країни, де вибили скло і зірвали табличку з кабінету Пашиняна.

    Також демонстранти попрямували до резиденції прем'єр-міністра Вірменії.

    З 27 вересня триває загострення конфлікту у Карабасі. Азербайджан заявив про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту у відповідь на «провокації Вірменії». У відповідь Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабаської республіку з боку Азербайджану.


    Азербайджан Вірменія Нагірний Карабах Нікол Пашинян
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies