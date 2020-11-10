Протести у Єревані: Пашинян заявив про пограбування своєї резиденції

Нікол Пашинян: Звичайно ж, все це було зроблено в ім'я Батьківщини

Під час протестів частина демонстрантів попрямувала до урядової резиденції, де проживає Пашинян і його родина

Про пограбування своєї резиденції прем'єр Нікол Пашинян повідомив у Facebook.

«Комп'ютер, годинник, парфуми, водійське посвідчення та інші речі вкрали в резиденції прем' єр-міністра. Звичайно ж, все в ім'я Батьківщини», – написав Пашинян.





9 листопада президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент РФ Володимир Путін та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали заяву про повне припинення військових дій з 10 листопада 2020 року.

Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, російські миротворці будуть введені до регіону строком на п'ять років. Крім того, у регіон вводяться російські та турецькі "миротворці". Алієв також заявив, що до складу миротворчої місії у Нагірному Карабасі увійде і турецький контингент.

Прем'єр Пашинян назвав текст заяви «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

У Єревані розпочалися акції протесту: протестувальники увірвалися в будівлю уряду країни, де вибили скло і зірвали табличку з кабінету Пашиняна.

Також демонстранти попрямували до резиденції прем'єр-міністра Вірменії.

З 27 вересня триває загострення конфлікту у Карабасі. Азербайджан заявив про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту у відповідь на «провокації Вірменії». У відповідь Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабаської республіку з боку Азербайджану.



