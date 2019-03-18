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    Протести у Парижі: через сутички поліція затримала більше 200 людей

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    <p>Представники &laquo;жовтих жилетів&raquo; звинувачують анархістів в підриві мирних щотижневих демонстрацій</p> - Протести у Парижі: через сутички поліція затримала більше 200 людей

    Представники «жовтих жилетів» звинувачують анархістів в підриві мирних щотижневих демонстрацій

    Фото: twitter.com/AnarchistsWW

    Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп планує зустрітися з президентом Емманнуелем Макроном в понеділок вранці

    Французький уряд визнав, що заходи безпеки були недостатніми, щоб зупинити підпали і пограбування з боку учасників акції «жовтих жилетів» та анархістів на Єлисейських полях в Парижі.

    Про це заявив прем'єр-міністр Едуард Філіп, повідомляє Le Figaro.

    Демонстранти влаштували сутички з поліцією в суботу, близько 80 магазинів і офісів були розграбовані.

    Філіп в неділю визнав, що були «недоліки» у сфері безпеки, які необхідно виправити.

    «Аналіз вчорашніх подій показує, що вжитих заходів було недостатньо для стримування насильства і запобігання правопорушень», - заявив прем'єр-міністр.

    Він додав, що повинен зустрітися з президентом Емманнуелем Макроном в понеділок вранці.

    Поліція застосувала сльозогінний газ, шумові гранати і водомети проти протестуючих, які зібралися біля підніжжя Тріумфальної арки.

    Представники «жовтих жилетів» в неділю закликали міністра внутрішніх справ Крістофа Кастаньєра піти у відставку через нездатність уряду стримати «чорний блок». Вони звинувачують анархістів в підриві мирних щотижневих демонстрацій.

    Джерело в суді повідомило журналістам, що після суботніх подій 200 осіб, в тому числі 15 неповнолітніх, перебували під вартою.

    Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон розкритикував нові акції руху «жовтих жилетів» на Єлисейських полях у Парижі.

    Джерело: Європейська правда

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