Протести у Парижі: через сутички поліція затримала більше 200 людей



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Представники «жовтих жилетів» звинувачують анархістів в підриві мирних щотижневих демонстрацій Фото: twitter.com/AnarchistsWW

Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп планує зустрітися з президентом Емманнуелем Макроном в понеділок вранці

Французький уряд визнав, що заходи безпеки були недостатніми, щоб зупинити підпали і пограбування з боку учасників акції «жовтих жилетів» та анархістів на Єлисейських полях в Парижі.

Про це заявив прем'єр-міністр Едуард Філіп, повідомляє Le Figaro.

Демонстранти влаштували сутички з поліцією в суботу, близько 80 магазинів і офісів були розграбовані.

Філіп в неділю визнав, що були «недоліки» у сфері безпеки, які необхідно виправити.

«Аналіз вчорашніх подій показує, що вжитих заходів було недостатньо для стримування насильства і запобігання правопорушень», - заявив прем'єр-міністр.

Він додав, що повинен зустрітися з президентом Емманнуелем Макроном в понеділок вранці.

Поліція застосувала сльозогінний газ, шумові гранати і водомети проти протестуючих, які зібралися біля підніжжя Тріумфальної арки.

Представники «жовтих жилетів» в неділю закликали міністра внутрішніх справ Крістофа Кастаньєра піти у відставку через нездатність уряду стримати «чорний блок». Вони звинувачують анархістів в підриві мирних щотижневих демонстрацій.

Джерело в суді повідомило журналістам, що після суботніх подій 200 осіб, в тому числі 15 неповнолітніх, перебували під вартою.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон розкритикував нові акції руху «жовтих жилетів» на Єлисейських полях у Парижі.

Джерело: Європейська правда