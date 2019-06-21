Протести в Грузії: поліція відтіснила мітингувальників від парламенту



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На світанку завершилася операція з розгону мітингу в центрі Тбілісі

Група мітингувальників зупинилася біля будівлі Тбіліського державного університету

Поліція Грузії завершила операцію з розгону акції протесту та відтіснила мітингувальників з прилеглих до парламенту територій.

Як повідомляє грузинська служба Радіо Свобода, після декількох годин сутичок, застосування сльозогінного газу, гумових куль, водометів і затримання кількох десятків демонстрантів, поліція завершила операцію з розгону акції протесту.

Відзначається, що група мітингувальників зупинилася біля будівлі Тбіліського державного університету на проспекті Чавчавадзе.

Підрозділи спецназу повернулися до будівлі парламенту.

Автомобільний рух по проспекту Руставелі відновлено, міські служби розчистили територію від сміття.

Раніше повідомлялося, що у Тбілісі відбуваються сутички між поліцією та протестувальниками, силовики застосували сльозогінний газ.

Майже 40 правоохоронців і 14 протестуючих постраждали в ході акції біля парламенту в Тбілісі, повідомляє міністерство охорони здоров'я Грузії.

Нагадаємо, учасники акції протесту в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Зазначимо, що депутат України і релігієзнавець Віктор Єленський, який перебував на 26 сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я, в четвер, 20 червня, публічно засудив окупацію Росією православних країн Грузії, Молдови і України. За що був звинувачений представником російської делегації.