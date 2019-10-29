Протягом трьох годин е-сервіси податкової не працюватимуть



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ДПС просить вибачення за тимчасові незручності

Доступ до електронних сервісів Державної податкової служби буде частково обмежено сьогодні, з 18-ої до 21-ої години.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

«У зв’язку з проведенням обслуговування програмно-технічного комплексу Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС 29.10.2019 з 18 год. 00 хв. до 21 год. 00 хв. доступ до електронних сервісів буде частково обмежено», - йдеться у повідомленні.

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