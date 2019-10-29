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    Протягом трьох годин е-сервіси податкової не працюватимуть

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    Протягом трьох годин е-сервіси податкової не працюватимуть

    ДПС просить вибачення за тимчасові незручності

    Доступ до електронних сервісів Державної податкової служби буде частково обмежено сьогодні, з 18-ої до 21-ої години.

    Про це повідомляє пресслужба відомства.

    «У зв’язку з проведенням обслуговування програмно-технічного комплексу Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС 29.10.2019 з 18 год. 00 хв. до 21 год. 00 хв. доступ до електронних сервісів буде частково обмежено», - йдеться у повідомленні.

    ДПС просить вибачення за тимчасові незручності.
    До слова, раніше голова Державної податкової служби України Сергій Верланов заявив, що 35% української економіки не сплачує податків до державного бюджету, оскільки перебуває в «тіні».

    Я повідомлялося, українці будуть отримувати чеки на смартфони.

    Зеленський підписав закони щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг, спрямовані на запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій та механізму кешбеку.


    інтернет технології Державна податкова служба
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