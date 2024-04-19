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Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
У Михайлівському соборі попрощалися з активістом і військовим Павлом Петриченком 
фото: suspilne.media

Поховають полеглого військового на Аскольдовій могилі

У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулося прощання з активістом, сержантом 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Павлом Петриченком.

Незважаючи на негоду, сотні людей зібралися, щоб провести в останню путь відомого активіста та військовослужбовця Павла Петриченка, який загинув на Донбасі під час виконання бойових завдань.

Щоб вшанувати загиблого героя, люди несли величезну кількість живих квітів – троянди, гвоздики та тюльпани.

Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото) фото 1
фото: telegraf.com.ua
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото) фото 2
фото: telegraf.com.ua

Павло загинув за день до свого дня народження – 16 квітня йому мало виповнитися 32 роки.

Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото) фото 3
фото: telegraf.com.ua
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото) фото 4
фото: telegraf.com.ua

Поховали військового на Аскольдовій могилі. У полеглого Героя залишились батьки і сестра.

Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото) фото 5
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото) фото 6
фото: telegraf.com.ua

Зокрема, прийшли попрощатися родичі, друзі, побратими, колеги з волонтерського фонду, в якому він працював на початку повномасштабного вторгнення РФ. А також ті, з якими брав участь у громадських ініціативах.

Друзі і колеги розповіли про Павла як про професіонала своєї справи, вправного бійця, справжнього і вірного друга.

Як розповів засновник благодійного фонду Сергія Притули, волонтер, колега і друг Павла Петриченка Сергій Притула, Павло був невід'ємною частиною фонду.

Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото) фото 7
фото: telegraf.com.ua
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото) фото 8
фото: telegraf.com.ua
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото) фото 9
фото: telegraf.com.ua

Зазначимо, що Павло Петриченко не тільки захищав Україну на фронті. Він боровся проти ігроманії, яка шкодила бійцям та цивільним. Павло був відомий як автор петиції про обмеження роботи онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану. У квітні 2022 року він пішов служити у ЗСУ та зосередився на аеророзвідці.

Павла Петриченка у 2023 році нагороджено відзнакою Головнокомандувача ЗСУ «Золотим хрестом», орденом «За мужність» ІІІ ступеня та відзнакою «Хрест хоробрих».

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Теги: смерть українці Україна похорон

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