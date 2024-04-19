Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)

У Михайлівському соборі попрощалися з активістом і військовим Павлом Петриченком

Поховають полеглого військового на Аскольдовій могилі

У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулося прощання з активістом, сержантом 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Павлом Петриченком.

Незважаючи на негоду, сотні людей зібралися, щоб провести в останню путь відомого активіста та військовослужбовця Павла Петриченка, який загинув на Донбасі під час виконання бойових завдань.

Щоб вшанувати загиблого героя, люди несли величезну кількість живих квітів – троянди, гвоздики та тюльпани.

Павло загинув за день до свого дня народження – 16 квітня йому мало виповнитися 32 роки.

Поховали військового на Аскольдовій могилі. У полеглого Героя залишились батьки і сестра.

Зокрема, прийшли попрощатися родичі, друзі, побратими, колеги з волонтерського фонду, в якому він працював на початку повномасштабного вторгнення РФ. А також ті, з якими брав участь у громадських ініціативах.

Друзі і колеги розповіли про Павла як про професіонала своєї справи, вправного бійця, справжнього і вірного друга.

Як розповів засновник благодійного фонду Сергія Притули, волонтер, колега і друг Павла Петриченка Сергій Притула, Павло був невід'ємною частиною фонду.

Зазначимо, що Павло Петриченко не тільки захищав Україну на фронті. Він боровся проти ігроманії, яка шкодила бійцям та цивільним. Павло був відомий як автор петиції про обмеження роботи онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану. У квітні 2022 року він пішов служити у ЗСУ та зосередився на аеророзвідці.

Павла Петриченка у 2023 році нагороджено відзнакою Головнокомандувача ЗСУ «Золотим хрестом», орденом «За мужність» ІІІ ступеня та відзнакою «Хрест хоробрих».