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Був проєктним менеджером у фонді Притули: на фронті загинув Павло Петриченко

Наталія Порощук
glavcom.ua
Був проєктним менеджером у фонді Притули: на фронті загинув Павло Петриченко
Павло Петриченко відомий як автор петиції про обмеження роботи онлайн-казино
фото: Maryna Petrychenko/Facebook

Павло Петриченко автор петиції про обмеження роботи онлайн-казино

Сьогодні, 15 квітня, на фронті загинув боєць 59-тої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Павло Петриченко. Про це повідомила його сестра Марина Петриченко у Facebook.

«Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко», – йдеться у повідомленні.

До повномасштабної війни Павло Петриченко був проєктним менеджером у фонді Сергія Притули та учасником багатьох громадських ініціатив. У квітні 2022 року він пішов служити в ЗСУ та зосередився на аеророзвідці.

Павло Петриченко був відомий як автор петиції про обмеження роботи онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану.

Сестра Марина Петриченко попросила не турбувати їхню родину деякий час. Про місце та час прощання стане відомо згодом.

Нагадаємо, що раніше, захищаючи Україну, відбиваючи прорив ворога під час відходу наших військ із Авдіївки, загинула снайпер роти снайперів 53-ї окремої механізованої бригади Катерина Шинкаренко.

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Теги: ЗСУ війна смерть українці військові Україна

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