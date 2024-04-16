«Господи, скільки ще?»: Притула відреагував на смерть воїна Павла Петриченка

У квітні 2022 року Павло Петриченко пішов служити в ЗСУ та зосередився на аеророзвідці.

Павло Петриченко був проєктним менеджером у фонді Сергія Притули та учасником багатьох громадських ініціатив

Під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинув воїн та волонтер Павло Петриченко. Про його смерть стало відомо учора, 15 квітня. На втрату друга і колеги відреагував відомий волонтер Сергій Притула.

Відомо, що до повномасштабної війни РФ проти України Павло працював проєктним менеджером та був учасником громадських ініціатив.

А незадовго до 24 лютого 2022 року Петриченко став головою штабу нової партії Сергія Притули.

Незадовго до 24 лютого 2022 року Петриченко став головою штабу нової партії Сергія Притули фото Сергій Притула, Facebook

Притула назвав Петриченка «Воїном з великої літери». «Пашка…Паш…Павлуша…Господи, скільки ще?!!! Скільки ще ти будеш забирати «сіль землі»?!!!!!!! Тобі там сумно, Господи? Чи що?!! Тварі грьобані! Ви будете вихаркувати Пашкину смерть тисячами!!!! Паш, ти був Воїном з великої літери! Ми всі на колінах перед тобою!», – написав він.

Притула пообіцяв, що мститиметься за смерть Петриченка, доки житиме. «Я не знаю, як це все опанувати, Паш… Люблю Тебе, Братику! Спасибі за все, що ти прививав мені всі ці роки! Обіцяю, що все буде виконано! рускі, ви будете зникати з цього світу, скільки мене буде. До кінця моїх днів! Паш, люблю!!!! Не вірю», – додав Притула.

Притула: Люблю Тебе, Братику! Спасибі за все, що ти прививав мені всі ці роки! фото Сергій Притула, Facebook

Зазначимо, що Павло Петриченко не тільки захищав Україну на фронті. Він боровся проти ігроманії, яка шкодила бійцям та цивільним. Павло був відомий як автор петиції про обмеження роботи онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану.

У квітні 2022 року він пішов служити в ЗСУ та зосередився на аеророзвідці.

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Сестра Марина Петриченко попросила не турбувати їхню родину деякий час. Про місце та час прощання стане відомо згодом.

Нагадаємо, на фронті загинув Володимир Федінчук – актор Коломийського академічного драматичного театру імені Озаркевича, Рівненського академічного музично-драматичного театру, учасник народного ансамблю танцю «Сварга».