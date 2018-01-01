Прозоре обрання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини: місія нездійсненна? (прес-конференція)

Експерти розкриють бачення української правозахисної спільноти, яким саме має бути механізм обрання омбудсмана

Сьогодні, 22 лютого, о 12:30 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Прозоре обрання Уповноваженого ВРУ з прав людини: місія нездійсненна?» [READ_MORE] Запрошені гості: Олександра Романцова - заступниця голови правління «Центру Громадянських свобод»; Олександр Павліченко - виконавчий



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Експерти розкриють бачення української правозахисної спільноти, яким саме має бути механізм обрання омбудсмана

Сьогодні, 22 лютого, о 12:30 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Прозоре обрання Уповноваженого ВРУ з прав людини: місія нездійсненна?»

Запрошені гості:

Олександра Романцова - заступниця голови правління «Центру Громадянських свобод»;

Олександр Павліченко - виконавчий директор «Української Гельсинської спілки з прав людини»;

Оксана Покальчук - виконавча директорка Amnesty International в Україні.

Учасники прес-конференції нададуть оцінку ситуації із виборами Уповноваженого з прав людини ВРУ з точки зору міжнародних стандартів, наголосять на нелегітимності нинішнього процесу обрання Уповноваженого, розкриють бачення української правозахисної спільноти, яким саме має бути механізм обрання омбудсмана, щоб відповідати міжнародним принципам стандартів прозорості та незалежності, а також оприлюднять звернення українських правозахисних організацій, що входять до платформи «Правозахисний порядок денний», до Верховної Ради України щодо нелегітимності діючої процедури обрання Уповноваженого з прав людини.

Трансляцію дивіться тут: