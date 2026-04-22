Володар треблу з «Баварією» завершить кар'єру в 42 і матиме посаду в Мюнхені – журналіст

Данте не братиме паузи між кар'єрами футболіста та тренера

Знаменитий оборонець насолоджується останніми тижнями футболіста

Центрбек французької «Ніцци» Данте повісить бутси на цвях після нинішнього сезону та очолить дубль мюнхенської «Баварії». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Флоріана Плеттенберга.

Бразилець вирішив завершити професіональні виступи. Проте, йти з футболу ветеран не збирається. Натомість він перейде на тренерську роботу та розпочне заняття новим ремеслом із «Баварії» II.

Данте замінить на посаді Гольгера Зайца. Він тренував дубль «ротен» із травня 2018 року з двома перервами. Паралельно бразилець працюватиме з командою U-19 у Юнацькій лізі.

У цій кампанії Данте провів 16 матчів у всіх турнірах. У січні цьогоріч центрбек з'явився на полі в Лізі Європи у 42 роки три місяці чотири дні, оновивши віковий рекорд турніру для польових виконавців.

Чим відомий Данте

Уродженець Салвадора, вихованець «Жувентуде» з Кашіаса-ду-Суля. Дебютував на дорослому рівні ще в сезоні-2002.

До Європи перебрався через два роки. Недовго виступав за французький «Лілль» та бельгійський «Шарлеруа». Помітною фігурою став у «Стандарді» з Льєжа, звідки посеред кампанії 2008/09 перейшов у «Боруссію» з Мьонхенгладбаха. Провів там 3,5 роки та опинився в «Баварії».

У складі мюнхенців завоював усі можливі трофеї. Тричі став чемпіоном Бундесліги, виграв два Кубки та Суперкубок Німеччини, здобув трофей Ліги чемпіонів, тріумфував у Суперкубку УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу. Раніше виграв чемпіонський титул у Бельгії зі «Стандардом». Після сезону з «Вольфсбургом» у 2016 році опинився в «Ніцці».

У збірній Бразилії дебютував у 2013 році. Учасник сумнозвісного «Мінейрасо» – фіаско пентакампеонів світу в півфіналі ЧС-2014 проти Німеччини (1:7). Саме Данте замінив дискваліфікованого Тьяго Сілву в старті бразильської збірної.

«Баварія» у сезоні 2025/26

У неділю «ротен» оформили впевнену перемогу в 30-му турі першості. Мюнхенці вдома розібралися зі «Штутгартом» (4:2). Голами в складі «Баварії» відзначилися Геррейро, Джексон, Девіс і Кейн.

Після поразки дортмундської «Боруссії» від «Гоффенгайма» (1:2) напередодні підопічні Венсана Компані стали недосяжними для всіх конкурентів. «Ротен» набрали 79 очок і випереджають «джмелів» із Дортмунда на 15 пунктів за чотири тури до фінішу кампанії, коли максимально можна набрати 12 балів.

До свого активу «Баварія» записала 25 перемог. Також мюнхенці чотири поєдинки звели внічию і зазнали лише однієї поразки. Різниця забитих і пропущених м'ячів «ротен» фантастична – 109:29.

Тепер «Баварія» зможе зосередитися на Лізі чемпіонів. Там на підопічних Компані чекатиме півфінальне протистояння з французьким «Парі Сен-Жермен». Матчі цієї стадії єврокубка заплановані на 28 квітня і 6 травня.

Нагадаємо, тіньовий лідер «Баварії» визнаний гравцем тижня у Лізі чемпіонів. Атакувальний півзахисник Майкл Олісе став найкращим футболістом за підсумком матчів-відповідей 1/4 фіналу турніру. Він оформив переможний гол проти мадридського «Реала» (4:3).

До слова, раніше «Баварія» анонсувала прощання з чемпіоном Європи-2016 Рафаелом Геррейру. Керівництво «ротен» вирішило не продовжувати контракт із португальцем. Фулбек покине Мюнхен у статусі вільного агента.